高科大訪矽谷 聖荷西州立大學關注「御風」實習船
高雄科技大學校長楊慶煜近日率團訪問矽谷。他受訪表示，此行赴聖荷西州立大學交流有不少「驚喜」，雙方發現彼此在海洋研究領域皆具備專業，聖荷西州立大學對高科大的「御風」實習船特別展現高度興趣。
2022年底，美國AI新創公司OpenAI推出聊天機器人ChatGPT後，帶動AI技術革命，台灣扮演供應鏈要角。楊慶煜接受中央社訪問指出，台灣在國際間能見度持續提升，過去赴台交流的外籍交換學生以東南亞居多，現在歐、美、日研究生明顯增加。
楊慶煜表示，台積電2奈米廠進駐楠梓後帶動產業發展，高雄隨之快速起飛，高雄科技大學近年持續強化教學資源和實作場域，引進整套半導體製程設備系統，可進行良率研究，學生畢業後能與企業更快接軌，在業界相當受歡迎，除非畢業生另有生涯規劃，進入職場就業率幾乎100%，也吸引外籍學生從事研究。
楊慶煜率團訪問矽谷，參訪企業和新創公司外，也赴聖荷西州立大學（San Jose State University）交流，該校對高科大負責營運的「御風」實習船興趣濃厚，工學院院長已計畫9月訪問台灣，並前往高科大參觀。高科大希望能比照與密蘇里大學聖路易斯分校（UMSL）的合作模式，與聖荷西州立大學洽談雙聯學位合作，實習船是一大誘因。
楊慶煜指出，交換學生基於經費考量，目前多半是到日本、德國，美國密蘇里大學則提供高科大交換學生「州內學費」的待遇，部分學生後來甚至留在當地就業。
「御風」實習船全長114公尺、船寬21公尺、總噸位9680，蒲氏風力3級下船速可達15節，船速13節時，可續航9500浬，船內可容納約200名學生、及50名船員與教職員。
在全球搶人才的時代，楊慶煜表示，不須過度擔心人才外流，旅美人才也能對台灣做出很大貢獻，「學生要看過世界長什麼樣子，才更能打破框架、發揮創新。」
除了學術交流，楊慶煜這趟行程也與旅居矽谷的工程師碰面，讓外界更了解高科大的平台，期盼藉此機會延攬強化師資陣容，為學校引進美國的新技術和新觀念。
▪整理包／114年升大學分科測驗 8科完整試題與解答
▪杏壇傻眼！苗栗私立建臺高中出包「分科測驗集體報錯」 網轟太離譜
▪建臺高中分科測驗搞出大烏龍 校方出面懇求：給孩子應考機會
▪高中學霸「最佳辯士」遭4校封殺！分科前發聲 名醫：氣度超乎想像
▪建臺高中報錯科風波延燒！學生揭內鬥亂象：下學期能否開學都不知道
▪中小學陷教師荒…這年再遇退休潮！教育部對策曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言