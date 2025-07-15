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高科大訪矽谷 聖荷西州立大學關注「御風」實習船

中央社／ 舊金山14日專電
高雄科技大學校長楊慶煜（左3）近日率團訪問矽谷，赴駐舊金山科技組交流。（周信結提供）中央社
高雄科技大學校長楊慶煜（左3）近日率團訪問矽谷，赴駐舊金山科技組交流。（周信結提供）中央社

高雄科技大學校長楊慶煜近日率團訪問矽谷。他受訪表示，此行赴聖荷西州立大學交流有不少「驚喜」，雙方發現彼此在海洋研究領域皆具備專業，聖荷西州立大學對高科大的「御風」實習船特別展現高度興趣。

2022年底，美國AI新創公司OpenAI推出聊天機器人ChatGPT後，帶動AI技術革命，台灣扮演供應鏈要角。楊慶煜接受中央社訪問指出，台灣在國際間能見度持續提升，過去赴台交流的外籍交換學生以東南亞居多，現在歐、美、日研究生明顯增加。

楊慶煜表示，台積電2奈米廠進駐楠梓後帶動產業發展，高雄隨之快速起飛，高雄科技大學近年持續強化教學資源和實作場域，引進整套半導體製程設備系統，可進行良率研究，學生畢業後能與企業更快接軌，在業界相當受歡迎，除非畢業生另有生涯規劃，進入職場就業率幾乎100%，也吸引外籍學生從事研究。

楊慶煜率團訪問矽谷，參訪企業和新創公司外，也赴聖荷西州立大學（San Jose State University）交流，該校對高科大負責營運的「御風」實習船興趣濃厚，工學院院長已計畫9月訪問台灣，並前往高科大參觀。高科大希望能比照與密蘇里大學聖路易斯分校（UMSL）的合作模式，與聖荷西州立大學洽談雙聯學位合作，實習船是一大誘因。

楊慶煜指出，交換學生基於經費考量，目前多半是到日本、德國，美國密蘇里大學則提供高科大交換學生「州內學費」的待遇，部分學生後來甚至留在當地就業。

「御風」實習船全長114公尺、船寬21公尺、總噸位9680，蒲氏風力3級下船速可達15節，船速13節時，可續航9500浬，船內可容納約200名學生、及50名船員與教職員。

在全球搶人才的時代，楊慶煜表示，不須過度擔心人才外流，旅美人才也能對台灣做出很大貢獻，「學生要看過世界長什麼樣子，才更能打破框架、發揮創新。」

除了學術交流，楊慶煜這趟行程也與旅居矽谷的工程師碰面，讓外界更了解高科大的平台，期盼藉此機會延攬強化師資陣容，為學校引進美國的新技術和新觀念。

美國 矽谷 實習

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