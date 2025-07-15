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沒經驗怕沒人要…畢業生猶豫出國讀碩VS先工作 過來人列4優點：履歷能加分

聯合新聞網／ 綜合報導
畢業生示意圖。圖／AI生成
畢業生示意圖。圖／AI生成

大學畢業後該投入社會職場還是繼續進修？一名大學畢業生對未來規劃感到苦惱，若是先工作，擔心之後留學門檻、學費生活費等提高，會較難申請；若是先念研究所，又擔心自己完全沒有工作經驗，畢業後很難找相關工作，讓他非常煩惱。

一名大學畢業生在Dcard發文求助，表示自己目前學歷學士畢業，在校期間沒有實習經驗，規劃到英國讀供應鏈管理碩士，但是擔心自己完全沒有工作經驗，碩士畢業後也很難爭取當地工作機會，也怕返台後空有海歸身分、沒有經驗同樣不好找工作。

原PO認為，先工作不只可以累積實務經驗，也能幫助自己確立未來研究所目標，但是因為不確定英國的留學門檻之後會不會提高，家人也覺得念書要趁早，加上學費和生活費一直漲，讓原PO非常猶豫到底要不要先工作一、兩年再去讀碩士。

對於原PO的煩惱，大部分網友都勸先工作，「工作…出社會才會知道目標渴望」、「念供應鏈還是先有工作經驗吧！不然找工作會很不利」、「先工作，如果念一年碩畢業想留下的話，最近幾年歐洲就業市場狀況都不太樂觀」、「先工作順便學習投資，搞不好工作後就會覺得，還要花錢買那個學歷很浪費錢」、「 我爸也是一直念，但我堅持先工作，後面也算是按照我的劇本走：1.搞清楚自己真正願意投入的方向、2.自己在做選擇的時候比較多選項、3.工作經驗、有的沒有的個人計畫可以幫自己的履歷加分甚至獎學金、4.對社會的現實比較有敏感度」。

碩士 研究所 留學 供應鏈

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