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留學生越接近出國越焦慮 過來人暖心喊話：用這招會很幸福

聯合新聞網／ 綜合報導
留學生示意圖。圖／AI生成
留學生示意圖。圖／AI生成

出國留學對大部分人來說是跨出舒適圈的挑戰，期待新生活的同時也會對不確定的未來感到焦慮迷茫。一名即將去國外留學的網友表示，越接近出發時間，心情就漸漸變得焦慮，便上網詢問有同樣經驗的人是怎麼克服的。

一名網友在Dcard發文表示，自己9月就要去英國碩士了，但是心情卻從開心期待變成焦慮，「連做夢都夢到申請研究所或學校的事」。原PO其實覺得在台灣的生活也沒什麼不好，家人、朋友、同事人都很好，「但總覺得一輩子就這樣很無聊」，所以才想把自己推到一個陌生的地方，希望能成長進步，不過或許也因此默默增加了壓力，好奇同為留學生都是怎麼征服焦慮感的。

對於原PO的焦慮，許多人也表示自己有同樣感受，「我是這週三要出國了，完全懂你在講什麼⋯⋯超級焦慮、難過又懷疑自己的決定」、「我幾乎每一兩天都會夢到我在機場或宿舍check-in，超焦慮」、「好懂，我也是九月要出國讀碩了，本來就是很難適應環境的人，期待焦慮參雜啊」、「天哪！我也是，我再五天就要飛英國了，也是焦慮到不行，之前超期待全新的生活但現在好像只剩下恐懼」。

不少過來人提供緩解焦慮的方法，例如靠對未來的美好想像，「今年八月要去美國讀碩士，跟你一樣從期待變焦慮，這種時候我都會開始想像我在美國的生活，那時的我一定會體驗到好多我在台灣體驗不到的事」、「透過想像未來的美好生活哈哈哈哈，想像一點具體的，比如說很想去哪裡玩一定要去、很想吃什麼一定要去吃，帶觀光客心態去留學會很幸福，不要消磨自己對生活的熱情」；或是多去認識人、彼此交流，「我自己過來人是覺得放寬心，多找人交流了解會好很多」、「小紅書在留學的準備或是找夥伴方面真的很實用，你可以試試看在上面多看一些學校相關的文、認識一下同學來降低自己的緊張」、「建議你可以先去看看校友社團有沒有人可以結伴！我當初去的時候幸運找到一個同班的朋友一起，從準備到出發到在當地安置好，都有人可以一起討論一起分享，比較不會手足無措」。

英國 碩士 留學生 留學 焦慮

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