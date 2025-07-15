台師大女足抽血霸凌 教練解職
台灣師範大學去年發生女足教練要求選手配合研究抽血，不配合就威脅扣學分的離譜事件。教育部指出，經台師大校園霸凌防制委員會審議，涉案教師對學生確有霸凌，建議解聘兩年。
立委陳培瑜去年揭露，國科會的精準運動科學研究計畫中，台師大女足教練要求選手配合實驗長達數年，連續十四天須配合抽血、每天三次，且抽血執行過程初期以無醫事資格者採血，學生不配合就威脅扣住畢業學分或退學等。台師大隨後啟動調查機制。
台師大前天晚上公布調查結果並表示，抽血前未提供完整書面說明並取得同意，不符「人體研究法」及相關規定，已解除教練職務，不得再帶領運動代表隊，並要求資料銷毀。
教育部指出，經台師大的校園霸凌防制委員會審議認定，涉案教師對學生確有霸凌行為，建議學校予以解聘兩年處分，後續由學校教評會辦理，校方做成決議後應報教育部備查。
另外，教育部大專校院人體研究倫理審查委員會會議決議，台師大及其審查會未就審查通過的研究計畫善盡監督及查核，確認違反人體研究法，認定屬情節重大，將分別針對案內計畫主持人、共同主持人及台師大處以行政裁罰。
教育部也命台師大於今年七月一日起停止受理新案審查，於三個月內限期改善書面報告函報教育部，視改善情形決定得否恢復受理新案。國科會表示，將配合教育部裁處結果辦理，並依照專題研究計畫作業要點相關規定進行處置。
▪整理包／114年升大學分科測驗 8科完整試題與解答
▪杏壇傻眼！苗栗私立建臺高中出包「分科測驗集體報錯」 網轟太離譜
▪建臺高中分科測驗搞出大烏龍 校方出面懇求：給孩子應考機會
▪高中學霸「最佳辯士」遭4校封殺！分科前發聲 名醫：氣度超乎想像
▪建臺高中報錯科風波延燒！學生揭內鬥亂象：下學期能否開學都不知道
▪中小學陷教師荒…這年再遇退休潮！教育部對策曝光
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言