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台師大女足抽血霸凌 教練解職

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
台師大女足學生揭露教練要求隊員長期配合研究計畫，在無醫事人員資格的執行之下、配合連續抽血。圖／聯合報系資料照片
台師大女足學生揭露教練要求隊員長期配合研究計畫，在無醫事人員資格的執行之下、配合連續抽血。圖／聯合報系資料照片

台灣師範大學去年發生女足教練要求選手配合研究抽血，不配合就威脅扣學分的離譜事件。教育部指出，經台師大校園霸凌防制委員會審議，涉案教師對學生確有霸凌，建議解聘兩年。

立委陳培瑜去年揭露，國科會的精準運動科學研究計畫中，台師大女足教練要求選手配合實驗長達數年，連續十四天須配合抽血、每天三次，且抽血執行過程初期以無醫事資格者採血，學生不配合就威脅扣住畢業學分或退學等。台師大隨後啟動調查機制。

台師大前天晚上公布調查結果並表示，抽血前未提供完整書面說明並取得同意，不符「人體研究法」及相關規定，已解除教練職務，不得再帶領運動代表隊，並要求資料銷毀。

教育部指出，經台師大的校園霸凌防制委員會審議認定，涉案教師對學生確有霸凌行為，建議學校予以解聘兩年處分，後續由學校教評會辦理，校方做成決議後應報教育部備查。

另外，教育部大專校院人體研究倫理審查委員會會議決議，台師大及其審查會未就審查通過的研究計畫善盡監督及查核，確認違反人體研究法，認定屬情節重大，將分別針對案內計畫主持人、共同主持人及台師大處以行政裁罰。

教育部也命台師大於今年七月一日起停止受理新案審查，於三個月內限期改善書面報告函報教育部，視改善情形決定得否恢復受理新案。國科會表示，將配合教育部裁處結果辦理，並依照專題研究計畫作業要點相關規定進行處置。

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