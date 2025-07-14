報錯考科有原因？建臺高中董事會7:7 董事長懸缺10個月

苗栗縣私立建臺高中集體報錯大學分科測驗考科事件沸沸揚揚，有學生爆料學校董事會因派系惡鬥使得學校陷入群龍無首，部分董事透露，董事會兩派7比7，10個多月沒有轉圜，以致新董事長難產，希望教育部出手化解僵局。

23名建臺高中應屆畢業生，校方疏失、學生未最後檢核，以致昨天落幕的大學分科測驗報錯考科，引發社會矚目。

自稱建臺學生在社群平台「threads」表示，學校無正式校長與董事長，董事會因派系惡鬥陷入停擺，新校長也請長假，以致群龍無首，行政工作員承受巨大壓力。

部分董事指出，去年9月間因前董事長同時辭掉董事長、董事，剩餘14席董事分兩派，各擁有7席，董事會選舉新董事長，其中1席董事出國未出席，7比6選出新人選，但教育部認為依規定董事長必須獲得多數董事支持，也就是8票才符合資格，兩派曾各自申請召開董事會，不是因為未達10名應出席董事人數流會，就是開會不了了之，兩派7比7，未見轉園。

他們說，依據私立學校法規定，董事長、董事任期中出缺，董事會應於1個月內補選聘董事，或推選董事長，屆期未產生，法人主管機關（教育部）應徵詢私立學校諮詢會意見，聲請法院選任臨時董事，或代行職務，建臺董事長至今懸缺10個多月，未見教育部出手。

另，建臺27名報錯考科學生，第1類文組4名考生未受影響，其他23人都因選填的科別錯置受影響，校方昨天辦理家長說明會，有14人參加，朝選填志願、報名費用負擔、重考生後續照顧3大方向補救，重考生學校安排專責師資與輔導人員，若學生選擇外部補習機構進行準備，協助媒合輔導資源，並視情況提供協助，明年學測與分科測驗報名費、志願選填報名費，校方將全額補助。

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