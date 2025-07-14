快訊

溫網／逆轉粉碎小蠻牛3連霸美夢 辛納復仇奪冠成義大利第一人

聽新聞
0:00 / 0:00

北市大附中預計115學年招生 邁向全齡大學

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
「北市大附中」將成為全台首間擁有附幼、附小、附中、社大的全齡大學。圖／北市教育局提供
「北市大附中」將成為全台首間擁有附幼、附小、附中、社大的全齡大學。圖／北市教育局提供

北市大與大理高中合併案有重大進展，北市教育局表示，兩校6月19日已成立「改隸合併籌備工作小組」，並開籌備會邁入實質推動階段，預計115學年度起招生。併校後，將成為全台首間，擁有附幼、附小、附中、社大的全齡大學。

北市教育局表示，改隸後學校名稱為「台北市立大學附屬大理高級中等學校」，簡稱「北市大附中」，象徵教育資源垂直整合與大學社會責任全面落實。

北市大與大理高中合併案今年5月教育局核定通過，已成立「改隸合併籌備工作小組」，由北市大校長邱英浩任召集人，大理高中由現任校長楊廣銓、未來新任校長陳政翊共同籌備，就多項具體合作方案達成共識；雖然僅在籌備階段，但兩校合作已有具體方向。

教育局表示，樂見雙方以北市大附中為平台，推動大學與高中資源共享、課程連結與師資合作，北市大將持續深化大學社會責任，連結在地，打造無縫接軌的學習環境。

延伸閱讀

高雄又傳虐童沒人制止 教保員狠呼巴掌…女童紅腫口腔出血

站台相挺賴士葆！蔣萬安籲守住北市 狠批：惡罷侮辱人民智慧

「北市大附中」有譜！ 北市大學併大理高中 最快115學年招生

停車場未訂防滑係數標準 北市議員憂下雨天騎士危險度大增

相關新聞

北市大附中預計115學年招生 邁向全齡大學

北市大與大理高中合併案有重大進展，北市教育局表示，兩校6月19日已成立「改隸合併籌備工作小組」，並開籌備會邁入實質推動階...

非洲生欠學費...竟被要求打黑工？大葉大學：協助延期與工讀

彰化縣大葉大學傳出有非洲史瓦帝尼外籍生，因學校獎學金申請條件前後不一等因素，導致欠下數萬元註冊費或住宿費，面臨暑假必須搬...

怕畢業後無結果！女學生遭師騷擾...激動下跪陳情 校方反應曝光

高雄市立空中大學今天舉辦畢業典禮，一名女畢業生當眾向副市長李懷仁下跪並遞交陳情書，指控遭空大教師言語騷擾。高雄市立空中大...

資通訊系生師比太嚇人 教授薪資差恐讓台積電失後盾

大學資通訊科系熱門，教師卻不足，傳出又有頂大相關科系生師比竟高達91.21。當產業薪資400萬vs.教授薪資250萬，學界人才當然可能流動到業界，資通訊科系要找老師比其他系還難，教師短缺恐讓台積電等護國神山群失去人才後盾。彈性薪資方案能解？

慈濟協助中正大學復原 擺脫侏儸紀公園回復校園原貌

受颱風丹娜斯侵襲中正大學校園裡樹木東倒西歪，感嘆有如「侏羅紀公園」；連日以來中正大學校長蔡少正捲起袖子與同仁揮汗清理傷痕...

量子科技被視為下世代工業革命！中原大學攜手國際組織向下培育青年

中原大學量子資訊中心與聯合國支持的國際組織「社會影響力投資基金會」，昨舉行合作備忘錄簽署儀式，雙方將展開深入合作，共同推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。