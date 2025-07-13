非洲生欠學費...竟被要求打黑工？大葉大學：協助延期與工讀
彰化縣大葉大學傳出有非洲史瓦帝尼外籍生，因學校獎學金申請條件前後不一等因素，導致欠下數萬元註冊費或住宿費，面臨暑假必須搬離宿舍及可能被退學，轉向教育部陳情。校方表示，理解部分學生經濟困難，已將繳費期限延長至7月31日，另持續協助學生，包括媒合工讀機會，但有學生自行放棄。
傳出20多名史瓦帝尼來台就讀大葉大學已1、2年，最近卻因累積欠下數萬元註冊費及住宿費等，面臨暑假已無宿舍可住，若7月底前未繳清款項將會被退學，除向校方申訴，並投訴教育部，學生也痛斥校方要逼他們打黑工而投訴媒體。
大葉大學表示，住宿規定與各大專院校作法一致，各學期住宿為18周，如有暑期住宿需求，須再申請並繳暑期住宿費才能續住，未繳費者6月4日即開始收到催繳通知，6月27日設定宿舍門禁，未繳費者無法進出。外籍生有的已申請暑期住宿並繳費，部分則未申請。
校方表示，學校理解部分學生經濟困難，採取彈性措施，針對未能如期繳納學雜費(含住宿費、健保費等)的學生，已將繳費期限延長至7月31日，且本學期2月起已召開4次會議討論，並請學系導師輔導，6月3、4日辦理2次說明會與學生溝通及說明，學生只要在期限前繳費，即可繼續就學。
校方強調，持續協助學生媒合工讀機會，例如到美語補習班、全聯福利中心、建大輪胎等工讀面試，但部分學生自行放棄面試機會，或是錄取後放棄工讀職缺。
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