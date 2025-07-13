怕畢業後無結果！女學生遭師騷擾...激動下跪陳情 校方反應曝光
高雄市立空中大學今天舉辦畢業典禮，一名女畢業生當眾向副市長李懷仁下跪並遞交陳情書，指控遭空大教師言語騷擾。高雄市立空中大學表示，調查結果已完成，近日將開性平會議。
李懷仁今天出席高雄市空中大學畢業典禮，突然有名女畢業生到他面前下跪陳情，指控遭空大某教師言語騷擾、霸凌，還在課堂上當眾羞辱她。
國民黨高雄市議員李雅靜今天也出席畢業典禮，目睹女學生下跪一幕。她說，典禮即將結束之際，突然有一名畢業生跑到李懷仁前面，原本以為是要合照，不料卻突然情緒激動下跪陳情，她當下立即將女學生扶起來，讓她站著講話。
李雅靜說，典禮結束後，在門口碰到這名畢業生，畢業生向她表示在校受到不當對待，時間長達2年之久，這段期間有向校方提出申訴，但至今未獲得明確的調查結果，擔心畢業後，案子也會無疾而終。
李雅靜說，她立即向一旁的校長表達案件不能因為學生畢業而終止，必須有一個完整的調查結果，讓事情水落石出。
高雄市立空中大學表示，此案去年12月底學生申訴後，就立即向教育部通報，並召開性平會處理，決議組成獨立的專案小組調查，全都是人才資料庫的外聘委員。調查期間因逢學生個人因素，而配合展延一次，但也都有報部核准。
高雄市立空中大學表示，目前已召開過4次的調查委員會議，也展開調查報告書的撰寫，但因後來學生又說有新事證要提出，以至於有所展延。目前調查小組已完成調查報告書的撰寫，預計很快即可召開性平會議。
校方表示，此事發生後，校方一直積極處理；有關學生擔心畢業後學校會不會停止相關作業一事，其實絕對不會發生這樣的情況。至於相關性平內容，因涉及個人隱私，無法告知。
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