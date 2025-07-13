被問「有沒有穿過比基尼」…高雄空大生控遭師性騷 畢典下跪向副市長陳情

高雄市立空中大學今天舉辦畢業典禮，一名王姓女畢業生當眾向副市長李懷仁下跪並遞交陳情書，她指控空中大學管理鬆散，長達兩年時間遭黃姓教師言語騷擾，她幾乎每堂課都被介紹為「單親媽媽」，甚至還當眾問她「有沒有穿過比基尼」，她覺得很不舒服。黃師否認相關指控，認為自己被冤枉。

高市空中大學表示，陳情女學生去年提出性騷擾申訴後校方立即通報並組成專案調查小組，調查報告即將完成，性平會最晚兩周內會做成決議；非性騷擾指控也已交政風處等單位進一步調查處理中。

王姓女學生指出，從111學年第2學期開始至113學年第1學期，黃姓老師幾乎每堂課都以單親媽媽介紹她上台，還請大家幫她介紹老公；另曾在謝姓男同學面前說很想知道「她小孩爸爸是誰」。

王女說，她後來單親又懷孕，孩子們常被同學們指指點點，她承受極大的壓力，乃至必須去身心科就醫，連她未成年小孩都知道黃老師笑他們沒爸爸。另外在小面授課程上，黃老師上課期間突然點名並問她，是否有穿過比基尼，這些言語讓她覺得「很變態、不舒服」。

除上述言語外，王女也指控，黃師曾在課堂上當眾羞辱她「參選班代表的政見寫得很爛」、「出去不要說是他的學生」之類的話，另有收受學生紅包等不當舉動。

空大回應，去年12月17日當天接獲王女的書面申訴，隨即向教育部通報並召開性平會議審議，今年1月21日成立調查小組，要求雙方出席說明，因中途王女懷孕生子，導致調查展延一個月，事發至今共召開四次調查會議，調查結果近日出爐，會立刻送性平會；有關收受紅包的指控也轉交市府政風處調查，一切依規定辦理，並無拖延。

針對王女指控，黃姓教師喊冤說，王女指控全是「亂七八糟、亂講一通」，他自己是遺腹子，深知單親之痛，豈會對王女的單親處境有過當言論。另外王女指控他在服裝課騷擾問她有沒有穿過比基尼，更是子虛烏有，他平日通融王女帶小孩來上課，常買餅乾、糖果安撫小孩情緒，「我可以說是她的恩人，事發至今8個月都坦然接受調查」。

高雄市立空中大學王姓女畢業生（右二）向副市長李懷仁（右三）遞交陳情書，市議員李雅靜（左一）也在現場，偕同安撫女學生情緒。記者徐白櫻／翻攝

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