慈濟協助中正大學復原 擺脫侏儸紀公園回復校園原貌

受颱風丹娜斯侵襲中正大學校園裡樹木東倒西歪，感嘆有如「侏羅紀公園」；連日以來中正大學校長蔡少正捲起袖子與同仁揮汗清理傷痕累累校園，今天更獲慈濟基金會志工加入，共有150人協力幫忙下，加快整理腳步，逐漸回復校園原貌。

風災造成中正大學大校園樹木倒塌、建築受損，校園景觀滿目瘡痍。來自台北、台南、高雄等地慈濟志工趕來支援，主要負責如叢林般管理學院停車場及工學院周邊的災後整理，投入人力、機具與經驗，發揮專業效率，有效處理大量倒木，極大提升災後復原速度。

志工中也有多名中正大學畢業校友再度回到母校。校友林先生表示，自己在中正從大學部念到博士、參與慈青社多年，對校園情感深厚，一接獲慈濟號召即與孩子一同前來。

中正大學外籍教師與學生主動加入復原行動，展現學校的國際化與凝聚力。美國籍博士饒傑瑞曾在中正電機所開設科學寫作課程，已經70歲，目前是嘉義傳愛教會英文堂牧師，照顧國際學生。他與資訊工程學系教授熊博安、副教授羅習五號召學生參與修復工學院周邊環境，隊伍中不乏來自印度的成員。

來台六年半的印度學生Derrish說，這是第一次經歷如此嚴重的颱風災情。中正大學心目中最美的校園，看到災後的樣子，真的很難過。參與清理，幫助它恢復原貌，是我們應該做的。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，大家都很關心這次的災情，尤其中正大學校地廣闊，即便學校已經很努力，還是需要集結大家的力量幫忙，期待盡快恢復往日的美麗與活力，希望透過行動傳遞善與希望。

此次行動也是慈濟與中正大學於2024年簽訂合作備忘錄（MOU）後，落實防災減災合作的具體成果之一。面對百年來首度在嘉義登陸的颱風，雙方立即啟動協力機制，共同展現社會韌性。此次行動不僅是慈濟與中正攜手合作的具體成果，更突顯面對災難時，人與人之間最溫暖的連結與守望。 一番清理後總算整理出久違的管理學院停車格。圖／中正大學提供 慈濟與中正共築韌性校園，中正大學副校長詹盛如（左一）、中正總務長李仁淼（左二）與慈濟志工一同清理校園。圖／中正大學提供

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