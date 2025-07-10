量子科技被視為下世代工業革命！中原大學攜手國際組織向下培育青年

中原大學量子資訊中心與聯合國支持的國際組織「社會影響力投資基金會」，昨舉行合作備忘錄簽署儀式，雙方將展開深入合作，共同推動量子計算與聯合國17個永續發展目標結合跨領域教育，攜手培育具備全球視野與科技素養的未來青年人才。

中原大學董事長出席並表示，「量子科技」被譽為引領下一個世代的工業革命，量子人才攸關產業發展，中原將全力投入資源，結合產官學研與國際組織的力量，協助青年接軌世界，發揮社會影響力。

中原大學量子資訊中心主任張慶瑞說，此次簽約的重要意義是雙方將合作推動亞太區高中以上青年學生的培訓計畫，加強亞太青年參與永續地球工作的未來知識。事實上，中原大學已在高中端耕耘量子教育多年，他認為，永續發展只有透過「教育」才能夠執行，期望這個合作能夠長長久久。

而SIIF-UN董事莊寧則表示，在AI與量子科技高速演進的時代，未來發展需仰賴大學與專家提前部署。中原大學在量子科技教育領域具有專業優勢，課程規畫具創新性，希望將來能帶入聯合國系統內，發揮更大的教育影響力。

中原大學量子資訊中心與社會影響力投資基金會雙方合作方向包括舉辦跨領域講座與工作坊、進行持續性或年度性的教育合作計畫、教材與協同設計課程及教學認證等，更進一步落實國際青年人才培育行動。2025全球青年領袖計畫將由雙方合作辦理第一屆「人工智慧與量子技術 聯合國永續發展目標研習營」，8月3日至10日即將在日本東京聯合國大學登場。

參與本次研習營的學生可學習到基礎量子程式撰寫、參與AI模擬器實作訓練，並與各國學生組隊做聯合國SDGs創新提案簡報。課程結束後，還可獲頒由聯合國大學、社會影響力投資基金會及其所屬聯合國全球領袖教育計畫共同核發的證書。目前已有十餘位來自台灣高中以上學生報名參與，搶搭量子科技與永續教育的國際列車。

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