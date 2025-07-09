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台師大媒體素養營 提升花蓮偏鄉學子識讀能力

中央社／ 花蓮縣9日電

台灣師範大學大眾傳播研究所今天在花蓮富里國中舉辦媒體素養營，以「社群媒體焦慮」與「網路隱私」為課程主題，期望透過3天活動，幫助學生提升媒體資訊素養能力。

為協助學生培養正確的社群使用習慣，學習保護自身數位足跡，國立台灣師範大學大眾傳播研究所在富里國中舉辦媒體素養營，主題為「富里Online！ Free Offline！」營隊由13名大傳所及9名來自各校的隊輔，共同帶領27名富里國中學生。

富里國中校長鐘協衡在開幕式表示，現在國中生從小就接觸到非常多的新媒體，有些家長甚至把手機、平板，當作是保母來陪伴孩子；為了讓孩子具備正確的媒體使用能力，希望透過和台師大大傳所合作，培養學生正確的媒體使用能力及媒體素養知識。

媒體素養營指導老師、台師大大傳所教授陳炳宏指出，現在小朋友閉眼睡覺前和睜開眼睛後，都是在看手機，希望透過營隊，讓學生可以更知道怎麼和手機相處，做一個聰明的網路使用者。

大傳所所長蔣旭政表示，「大家不要抵抗AI時代來臨，在未來AI會是幫助我們的工具，期望小朋友透過營隊可以知道如何辨別假消息。」

營隊課程組長丁翠鈺表示，針對學生使用社群平台的情形，課程組透過不同的情境設計，例如劇情模擬引導，進行互動式教學，從解決情境問題出發，帶領學生檢視自己的網路使用習慣，有意識的留意自身網路使用情況，阻止因使用電子產品而造成的焦慮或隱私洩露問題。

富里國中學生胡嘉琳分享，自己平時把使用手機當作休息時間，經常一次就使用4、5個小時，透過參與活動，希望培養對假消息的警覺心。

邱姓學生則提及，平常使用手機，除了社群平台之外，也會關注網路交友議題，希望透過營隊學會辨識假訊息，更加了解網路世界。

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