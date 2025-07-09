台師大媒體素養營 提升花蓮偏鄉學子識讀能力
台灣師範大學大眾傳播研究所今天在花蓮富里國中舉辦媒體素養營，以「社群媒體焦慮」與「網路隱私」為課程主題，期望透過3天活動，幫助學生提升媒體資訊素養能力。
為協助學生培養正確的社群使用習慣，學習保護自身數位足跡，國立台灣師範大學大眾傳播研究所在富里國中舉辦媒體素養營，主題為「富里Online！ Free Offline！」營隊由13名大傳所及9名來自各校的隊輔，共同帶領27名富里國中學生。
富里國中校長鐘協衡在開幕式表示，現在國中生從小就接觸到非常多的新媒體，有些家長甚至把手機、平板，當作是保母來陪伴孩子；為了讓孩子具備正確的媒體使用能力，希望透過和台師大大傳所合作，培養學生正確的媒體使用能力及媒體素養知識。
媒體素養營指導老師、台師大大傳所教授陳炳宏指出，現在小朋友閉眼睡覺前和睜開眼睛後，都是在看手機，希望透過營隊，讓學生可以更知道怎麼和手機相處，做一個聰明的網路使用者。
大傳所所長蔣旭政表示，「大家不要抵抗AI時代來臨，在未來AI會是幫助我們的工具，期望小朋友透過營隊可以知道如何辨別假消息。」
營隊課程組長丁翠鈺表示，針對學生使用社群平台的情形，課程組透過不同的情境設計，例如劇情模擬引導，進行互動式教學，從解決情境問題出發，帶領學生檢視自己的網路使用習慣，有意識的留意自身網路使用情況，阻止因使用電子產品而造成的焦慮或隱私洩露問題。
富里國中學生胡嘉琳分享，自己平時把使用手機當作休息時間，經常一次就使用4、5個小時，透過參與活動，希望培養對假消息的警覺心。
邱姓學生則提及，平常使用手機，除了社群平台之外，也會關注網路交友議題，希望透過營隊學會辨識假訊息，更加了解網路世界。
▪高三生升學最後關卡！114分科最齊全攻略 從報名到考試規定一次掌握
▪114年分科倒數衝刺！首次加考數乙 8科重點、答題技巧全收錄
▪放棄北一女！她對媽連吼3句話秒選附中 網見後續：做什麼都會成功
▪提前逾20分鐘警告「大地震要來了」！日本科學家找到預警新線索
▪電機系讀3年「沒成就感」想鬼轉 大四生掙扎考研or工作…網：別受限
▪名校+熱門科系=人生起飛？「四大電機」碩士生吐心聲：希望你不會成為下一個
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言