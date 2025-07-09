考研自傳被「整碗端走」！朋友照抄上榜她備取…網教這招：留點心眼

朋友之間互相幫忙是很常見的人情世故，但要懂得拿捏彼此間的分寸。一名網友表示自己把考研究所的自傳借朋友參考，結果朋友幾乎全部照抄，最後對方上榜，自己卻還在等備取，讓她相當懊悔。

一名網友在Dcard發文分享，自己考研究所最後悔的是就是「把自傳借朋友抄」，結果對方幾乎整份抄走還沒有主動告訴原PO，甚至要原PO幫忙修改，原PO這才發現自傳被整碗端走。最後對方已經上榜了，原PO還在等備取。

原PO的遭遇引起網友神人共憤，不少人也有類似經歷，「我也發生過！我給學妹參考，她給我複製貼上」、「完全懂，以前大學不熟的同學問能不能借抄線代作業，我還傻傻借了，結果人家推甄分數洗得比我高」、「我也是大三競賽內容被高中同學抄，看到真的傻眼死…算是提早上到一課」、「以前大一二遇過類似的事，作業直接抄走。高中升大學的時候有人把我自介直接幹走照抄」。

不少人直呼要保護好自己，提供各種防範方式，「被整碗端走真的會氣死。以後最好準備AB稿，要交給學校的不要外流」、「留點心眼吧，現在上班人家跟我要檔案，我都先把重點刪光才給，我願意留表格和模板就知足吧」、「朋友跟我要一律貼GPT的」、「現在學到教訓，以後碩論也不要借別人參考，被偷走欲哭無淚」、「我都是上榜後或面試上後，才會把自己的資料分享給朋友」。

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