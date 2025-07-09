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研究所指導教授該怎選？他想找「不罵人」新教授 過來人全勸快逃

聯合新聞網／ 綜合報導
研究生示意圖。圖／AI生成
研究生示意圖。圖／AI生成

研究所選擇的指導教授會影響到碩士生的學術生涯，在選擇教授前要多方詢問認真思考。一名碩士生發文表示，自己在猶豫該選擇老教授還是新教授，對此留言區一票過來人的選擇全都一面倒。

一名碩士生在Dcard發文表示，自己不求兩年畢業，只希望指導教授好溝通、脾氣不要太暴躁，就算要做其他雜事也沒關係。目前有兩個教授在原PO考慮名單裡，第一個是有帶過學長姊、可以準時兩年畢業的老教授，另一位則是新來的教授，可能比較不兇，但原PO就會是第一屆學生，沒有前人踩雷經驗，非常看運氣。

由於原PO之前就念過研究所，但後來休學，調整好身心後再次就讀，不過還是很擔心面對老教授時，過往害怕被罵的恐懼又浮現出來，所以原PO其實比較偏新教授，但是又很焦慮會不會又選錯。

對於原PO的猶豫，幾乎所有過來人都勸她選老教授，「我自己是從新教授逃到老教授的烙跑仔，新來的老師通常會很有幹勁，所以會接計畫和建立實驗室，初期的事情基本都是你在做，老師的性格決定你處理雜事的壓力」、「不要新教授，老教授就算難搞，至少還有學長姐可以問可以cover，新教授的話出事你只能乖乖去找他」、「絕對不要新教授，我也是從新教授出逃到老教授，在新教授那裡真的是被pua一整個學期」、「我當初因為領域問題只能選新教授，未知數很多，一開始都會營造很正常的樣子，才過了1年死樣子慢慢浮現，情勒什麼的都來」、「親身經驗，從老教授跳到新教授，真的後悔到不行。什麼資源都沒有，老闆沒人脈的時候真的什麼都幹不了，有任何問題都要自己解決」。

情勒 研究所 碩士

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