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致理科技大學USR 攜手新北市萬里在地共創藝術牆

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
「海風裡的石譜與剪影記憶」不僅是一座雕鑄在牆面的地方誌，也象徵了多方攜手、跨世代對話的新契機。 圖／紅樹林有線電視提供
「海風裡的石譜與剪影記憶」不僅是一座雕鑄在牆面的地方誌，也象徵了多方攜手、跨世代對話的新契機。 圖／紅樹林有線電視提供

致理科技大學「女王的呼召」USR計畫攜手新北市萬里區公所及野柳里、野柳地質公園在野柳漁港港西路95號前舉辦「海風裡的石譜與剪影記憶：野柳剪黏藝術牆」成果發表會。活動現場聚集了致理科技大學師生、黃拓維泥塑剪黏藝術工作室、野柳國小師生、野柳地質公園、瑪鋉漁村文化生活協會，以及里長與在地居民，共同見證長約四公尺、高約二公尺的剪黏藝術牆揭幕。

萬里區長黃雱勉致詞時表示，區公所長期致力賦予野柳更豐富的文化價值，此次USR共創工作坊成功引入青年創意與專業指導，不僅豐富了社區觀光素材，也深化了居民對自身文化的認同。期待藉由這座藝術牆，我們不僅吸引觀光客駐足、拍照，更讓居民看到自身故事的價值，這是社區再造的重要契機。

致理科技大學「女王的呼召」USR計畫主持人尚世昌講座教授指出，這個計畫核心在於「產學合作與社區共創」，海風裡的石譜與剪影記憶正是最佳示範。自今年3月起，USR團隊為了傳承野柳地質奇觀與漁村人文，於野柳地質公園遊客中心共同與區長、里長及在地居民等共同討論藝術創作牆面元素，大多數人對女王頭、象鼻岩及漁村生活懷有深厚情感，卻少有機會傳承，期望決定運用傳統剪黏工藝將社區記憶保存。4月中下旬黃拓維藝術家在校內帶領學生為期兩週的剪黏技法培訓與實作，從彩色瓷片裁剪、拼貼技法，到泥土底胚製作與塗漆，帶領師生完整掌握剪黏流程；5月底，團隊將基座、底胚與工具運抵野柳里，經場地清理與基座固定後，與里民攜手在牆面上展開拼貼：左側以藍灰色瓷片重現地層紋理，中央以網格與船影刻畫漁網收網日景，右側則透過亮藍與白色塊象徵對未來海浪的憧憬。6月更安排野柳國小學生一起到現場共同進行泥塑部分，孩子們玩得不亦樂乎。施工期間亦吸引在地居民駐足觀摩並以手機記錄關鍵步驟，充分彰顯社區參與的力量。

野柳里長黃長生表示，看到家鄉故事以彩色瓷片重新拼貼，如同在牆面上閱讀流動的影像，不僅為社區增添文化地標，也為未來導覽活動注入活力。

未來，瑪鋉漁村文化生活協會的在地漁村小旅行將此藝術牆納入官方導覽路線，結合社區走讀與生態旅遊，期望帶動在地商圈與觀光人潮；致理科技大學USR團隊亦計畫拍攝系列短片，完整記錄此次共創歷程，並於校園與社區放映，持續推廣USR精神與成果。「海風裡的石譜與剪影記憶」不僅是一座雕鑄在牆面的地方誌，也象徵了多方攜手、跨世代對話的新契機，為野柳文化傳承與社區再造開啟全新篇章。

女王頭 野柳國小

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