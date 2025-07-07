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台師大公開徵求校長候選人 8/11前接受各界推薦

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台師大公開徵求校長候選人 8月11日前接受各界推薦，圖為臺師大美術系名譽教授蘇憲法2021年捐贈《師大百年校景圖》。圖／台師大提供
台師大公開徵求校長候選人 8月11日前接受各界推薦，圖為臺師大美術系名譽教授蘇憲法2021年捐贈《師大百年校景圖》。圖／台師大提供

台灣師範大學現任校長吳正己任期將於明年2月21日屆滿，台師大表示，依規定完成籌組校長遴選委員會，並自今天起至8月11日止公開徵求各界推薦校長候選人，依照規畫期程，新任校長將於明年2月正式上任。

台師大表示，校長遴選委員會於第二次會議中，通過第15任校長遴選委員會遴選作業細則，除規定校長候選人應符合教育人員任用條例及其他相關法令規定之任用資格外，應於115年2月22日就任校長時年齡未滿65歲，並具備下列條件：一、公認之學術成就與聲望；二、高尚之品德情操；三、卓越之行政領導能力；四、前瞻之大學教育理念；五、有爭取及妥善運用資源之能力。

各界推薦台師大校長候選人的方式有5種：一、中央研究院院士3人以上連署；二、由國內外大學之教授或相當學術地位者至少10人以上連署；三、經內政部核准之學術專業團體正式議決；四、校友30人以上連署；五、經本校學生會正式議決。徵求推薦期間自114年7月7日起至8月11日止，希望各界踴躍推薦卓越人才。

台師大表示，預計今年10月上旬舉辦校長候選人治校理念說明會，並與教職員生意見交流，10月中旬召開校務會議行使推薦投票，10月下旬由遴選委員會選出第15任校長當選人，明年2月正式上任。

遴選作業相關公告、徵求校長候選人啟事以及候選人資料表件等相關資訊，請上網查詢官網校長遴選專區： https://www.election.ntnu.edu.tw/

台師大 校長遴選 院士

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借鏡國外／日本憂流浪藥師增 禁新設藥學系或增招生額

日本文部科學省前年公告，自今年度起禁止大學新設藥學系（日本稱藥學部）或增加招生名額，理由是若不加以管制，日本二○四五年最多將有十幾萬名「流浪藥師」。

新聞眼／藥學生員額增…軍方化外特權 總量控管虛設

國防醫學院醫學生員額，不被計列一三○○員額上限，引發爭議，在閣揆卓榮泰協調下暫時落幕，事件未滿七日，國防醫學院藥學系招生名額也被發現，不列入藥學系學生總額上限，十二年招生員額成長近三倍，國防醫學院搬出「兩岸關係緊張」、「強化醫療韌性」，讓藥師團體不滿，批評此舉將毀掉醫藥產業，並催生台灣「流浪藥師」現象。

基層：藥師市場早飽和 軍方再增額「會血流成河」

藥學生總量連年上升，執業藥師認為，台灣藥師早已供過於求。桃園市藥師公會理事長鄭志宏直言，國際經濟合作與發展組織（ＯＥＣＤ）會員國統計每一萬人口有八點六名藥師，台灣是十三名，代表台灣不缺藥師，既然藥學生是總額管制，就應檢討總額問題，而非檢討學校。

名額破上限…國防醫學院：藥學生連年增 因為兩岸緊張

醫事科系招生員額頻惹議，藥界爆國防醫學院藥學生員額連十二年上升，憂國內上演「流浪藥師」困境。藥師公會、教育部、衛福部、國防醫學院前天協商，國防醫學院會中解釋，因兩岸關係緊張，為強化醫療韌性才增額。藥師公會指出，增額學生仍會投入社區執業，恐讓已過剩藥師人力更嚴峻，將爭取藥學生上限員額維持一一四八人。

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