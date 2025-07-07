台師大公開徵求校長候選人 8/11前接受各界推薦

台灣師範大學現任校長吳正己任期將於明年2月21日屆滿，台師大表示，依規定完成籌組校長遴選委員會，並自今天起至8月11日止公開徵求各界推薦校長候選人，依照規畫期程，新任校長將於明年2月正式上任。

台師大表示，校長遴選委員會於第二次會議中，通過第15任校長遴選委員會遴選作業細則，除規定校長候選人應符合教育人員任用條例及其他相關法令規定之任用資格外，應於115年2月22日就任校長時年齡未滿65歲，並具備下列條件：一、公認之學術成就與聲望；二、高尚之品德情操；三、卓越之行政領導能力；四、前瞻之大學教育理念；五、有爭取及妥善運用資源之能力。

各界推薦台師大校長候選人的方式有5種：一、中央研究院院士3人以上連署；二、由國內外大學之教授或相當學術地位者至少10人以上連署；三、經內政部核准之學術專業團體正式議決；四、校友30人以上連署；五、經本校學生會正式議決。徵求推薦期間自114年7月7日起至8月11日止，希望各界踴躍推薦卓越人才。

台師大表示，預計今年10月上旬舉辦校長候選人治校理念說明會，並與教職員生意見交流，10月中旬召開校務會議行使推薦投票，10月下旬由遴選委員會選出第15任校長當選人，明年2月正式上任。

遴選作業相關公告、徵求校長候選人啟事以及候選人資料表件等相關資訊，請上網查詢官網校長遴選專區： https://www.election.ntnu.edu.tw/ 。

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