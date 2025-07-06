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借鏡國外／日本憂流浪藥師增 禁新設藥學系或增招生額

聯合報／ 編譯雷光涵茅毅／綜合報導
我國每萬人已有13名藥師，若加上藥劑生，藥事人員比率超過15人，遠高於先進國家平均。國衛院曾評估，認為我國藥事人力充足，不宜再擴增。 （示意圖） 聯合報資料照片
我國每萬人已有13名藥師，若加上藥劑生，藥事人員比率超過15人，遠高於先進國家平均。國衛院曾評估，認為我國藥事人力充足，不宜再擴增。 （示意圖） 聯合報資料照片

日本文部科學省前年公告，自今年度起禁止大學新設藥學系（日本稱藥學部）或增加招生名額，理由是若不加以管制，日本二○四五年最多將有十幾萬名「流浪藥師」。

醫藥分業政策下，一九九一年起日本可調劑的藥局逐年增加，藥師（日本稱藥劑師）不足問題浮現，各大學能自由申設藥學系，審查較寬鬆。

日本二○○六年度將藥學系分為四年制及六年制，但參加藥師國考資格是修畢六年制課程。同年度共六十六所大學設立六十七個藥學科系，至二○二一年度共七十七所大學設立七十九個藥學科系。

根據日本厚生勞動省統計，二○二○年日本已有約卅二萬名藥師，二○四五年最多將有四十五點八萬名，但醫院及藥局等的需求約卅三點二萬至四十點八萬名，故最多恐有十二點六萬名流浪藥師。

日本藥師人力供過於求，但細究仍有城鄉差距，即不患寡而患不均，多集中在城市和都會區。厚勞省調查，愛知縣和兵庫縣的藥師充足率達九成八，但群馬縣與青森縣僅五至六成。

例如，二○一八年日本每十萬人平均有一九○點一名藥師，國境之南的沖繩縣為一三九點四名，僅全國的七成，尤其沖繩許多小島竟找不到一名藥師。為解決問題，沖繩縣藥師會曾發起連署，希望當地的國公立大學能成立藥學系。

對此，文科省有但書，即藥師不足的縣市可新設藥學系或增額。在少子化衝擊下，招生缺額偏高的私大藥學系，文科省擬減少或取消補助款並督導改善。

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