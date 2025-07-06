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基層：藥師市場早飽和 軍方再增額「會血流成河」

聯合報／ 記者鄭國樑郭韋綺周宗禎／連線報導
藥師公會指出，藥師人力早已供過於求。示意圖，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片
藥師公會指出，藥師人力早已供過於求。示意圖，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片

藥學生總量連年上升，執業藥師認為，台灣藥師早已供過於求。桃園市藥師公會理事長鄭志宏直言，國際經濟合作與發展組織（ＯＥＣＤ）會員國統計每一萬人口有八點六名藥師，台灣是十三名，代表台灣不缺藥師，既然藥學生是總額管制，就應檢討總額問題，而非檢討學校。

高雄市社區執業藥師洪榮貴說，過去廿年來設立藥學系的學校數量明顯增加，包括成大、陽明交大、慈濟大學陸續成立藥學系，藥學系不斷擴張，導致每年新進藥師快速增加，藥師人力早已供過於求，目前執業藥師就業環境也跟著飽和。

洪榮貴說，社區藥局與醫院藥局職缺有限，競爭變得激烈，如今國防醫學院藥學生名額倍增，恐再衝擊藥師薪資，現在南部或非都會地區藥師起薪不到五萬元，甚至更低，加上健保給付壓力大，藥師薪資成長空間有限，限額有其必要，贊成藥學生要有總量管制。

台南市陳姓藥師說，前幾年出現所謂的藥師荒是假象，現在社區藥局、連鎖藥店市場已經飽和卻還不斷增加。不少老一輩藥師有穩定客群，現在年輕藥師在大醫院常嫌辛苦待不久，大多加入連鎖體系，有的自己開業或與診所合作，如果軍方體系藥師增加，已經一片紅海的市場真的會血流成河。

台南市太子藥局創辦人許文華說，藥師除少數像他那樣承接父輩藥局、他的孩子持續接手經營，年輕一輩多只能受雇。最近看到很多年輕藥師因大型連鎖企業鼓舞加盟，還沒賺錢就要投入五百萬元以上，到後來只是為企業在賺錢，市場趨勢「大者越大」，藥師人力如果短缺，那醫師同樣也會短缺，提升品質比較重要，增加藥師還不如改善醫藥環境來得實際。

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