新聞眼／藥學生員額增…軍方化外特權 總量控管虛設
國防醫學院醫學生員額，不被計列一三○○員額上限，引發爭議，在閣揆卓榮泰協調下暫時落幕，事件未滿七日，國防醫學院藥學系招生名額也被發現，不列入藥學系學生總額上限，十二年招生員額成長近三倍，國防醫學院搬出「兩岸關係緊張」、「強化醫療韌性」，讓藥師團體不滿，批評此舉將毀掉醫藥產業，並催生台灣「流浪藥師」現象。
台灣人望子成龍、望女成鳳，世俗觀念常尊醫藥為上選，一窩蜂把子女送進醫藥學系，台灣大學端面對少子化壓力，不少學校希望藉由開設醫藥科系吸引報名，以此維持收入早已不是秘密。但大量培育醫藥人才，將衝擊產業發展，讓已經有限的醫藥資源，被分配得更加稀薄，因此醫藥科系的招生員額，長期以來都採總量控管。
只是國防醫學院招生員額，一直以來被畫分在總額上限之外，讓總量控管形同虛設。國防醫學院藥學系連十二年擴招，如今搬出的理由是「兩岸關係緊張」。台海關係緊張已超過半世紀，早該在半世紀前就該特別設置「戰備藥師」，而不是逐年擴招，成為化外的特權單位。
身為主管機關的教育部及衛福部，對員額控管的計算方式不一，未嚴守允諾的上限額度，兩部會都是未來摧毀國內醫藥產業的推手。當畢業即失業成常態、當藥師專業價值被低價競爭稀釋，最終受害的不是學校、不是官員，而是無數青年投入藥學的理想與整個公共健康體系的信任基礎。
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