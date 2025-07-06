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名額破上限…國防醫學院：藥學生連年增 因為兩岸緊張

聯合報／ 記者林琮恩許維寧／台北報導
國防醫學院被指藥學系學生名額連12年上升。 圖／聯合報系資料照片
國防醫學院被指藥學系學生名額連12年上升。 圖／聯合報系資料照片

醫事科系招生員額頻惹議，藥界爆國防醫學院藥學生員額連十二年上升，憂國內上演「流浪藥師」困境。藥師公會、教育部衛福部、國防醫學院前天協商，國防醫學院會中解釋，因兩岸關係緊張，為強化醫療韌性才增額。藥師公會指出，增額學生仍會投入社區執業，恐讓已過剩藥師人力更嚴峻，將爭取藥學生上限員額維持一一四八人。

教部：名額尊重國防部

教育部表示，衛福部曾主動找教育部開過會，當時雙方定調不含國防部所轄名額，教育部主責的高教、技職主管學校藥師相關科系名額為一一四八個，雙方部會共同開會，紀錄都有載明，至於國防醫學院是根據軍事條例設置的學校，招生名額尊重國防部的預估。

藥學系學生總員額逐年攀升，由二○一三年的一○三八人，上升至二○二五年的一一八一人，十二年內增額一四三人。其中，國防藥學系招生名額則是在十二年成長近三倍，從十人增至廿八人。

民進黨立院黨團總召柯建銘曾於二○二二年邀衛福部、教育部及藥師公會研商，決議維持藥學生每年招收一一四八位新生。教育部於前天的研商會議中主張，一一四八人就是藥學生招生人數的上限，但不列計國防藥學系公費生。不過，國防藥學系今年招收廿八人，扣除該校人數，國內藥學生員額仍逾一一四八人。

公會：人力過剩更嚴重

藥師公會理事長黃金舜說，國防醫學院主張藥學生增額為了「強化醫療韌性」，但該校所訓練公費藥學生，依合約於軍醫體系服務滿十四年後，仍可回社區執業，我國藥師人力已過剩，此舉恐形成人力管理漏洞，不僅讓藥師供需無法掌握，也可能步上國外「流浪藥師」後塵，藥師公會訴求堅守一一四八人限額，盼比照醫學生，明訂招生上限。

黃金舜表示，先進國家藥師人口比率為每萬人八點六名藥師，我國藥師人口比率已達每萬人十三名藥師，若再計入藥劑生，藥事人員人口比率已超過每萬人十五位。國家衛生研究院於去年曾評估我國藥事人力，認定國內藥事人力充足，不宜再增加。

藥師：應維持1148人上限

基層藥師協會理事長沈采穎說，衛福部與教育部曾在六月行政院會議中，決議醫學生員額上限計算「包含」國防醫學院，藥學系應比照辦理，確保包含國防藥學系在內，全國藥學生招生總額符合一一四八人上限，勿再以「技術切割名額」方式，規避與藥界協議。

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