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校園新鮮事／屏科大學生跨域整合 AI創意獲專利

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏科大學生展示整合數位孿生與AI技術，並取得專利與獲獎的水果瑕疵光學檢測機具。圖／屏科大提供
屏科大學生展示整合數位孿生與AI技術，並取得專利與獲獎的水果瑕疵光學檢測機具。圖／屏科大提供

屏東科技大學智慧機電學士學位學程舉辦「2025年第1屆實務專題成果展」，學生結合AI等最新科技，研發許多創新作品，讓人驚豔。屏科大表示，透過專題展現學生把理論知識轉化為實際解決方案，並運用跨領域知能，整合創新的專業能力。

這次展出作品包含能精準對弈的「智能棋手」、提升水上救援效率的「智慧型無人多軸飛行救生圈」、整合數位孿生與AI技術，並取得專利與獲獎的「結合數位孿生與生成式人工智慧之水果瑕疵光學檢測機具」，另外還有解決勞動力短缺的「無人餐點搬運載具之系統研發」等。

智慧機電學士學位學程主任徐子圭表示，高屏地區已設立多處科學園區，順應工業4.0、AI人工智慧、IoT物聯網、雲端運算、大數據、工業機器人等產業發展，屏科大結合機械、電機、資工、企管等跨領域專業成立學程，培養具多元整合能力的智慧機電人才。

他說，學程以就業為導向；在專題期中審核時也邀請業界人士給予指導與建議，大幅提升專題實務性與市場性。

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