校園新鮮事／屏科大學生跨域整合 AI創意獲專利

一名原任職於中部私立科大的黎姓約聘教師，遭校方以「教學不力」不續聘，他怒告校方後勝訴。但失業這2年，他經歷無收入煎熬，妻子名下的房子差點被法拍，求助法扶律師又被「二次傷害」。如今重回產業界的他，給教師一句忠告，如果沒有法律觀念，靠熱情很容易受傷。

2025-07-05 07:30