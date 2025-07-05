藥學生增額為兩岸緊張？藥師公會憂淪流浪藥師 爭取維持1148限額

國防醫學院藥學系招生名額12年增加3倍，導致藥學生總量年續多年上升，引發藥界反彈。立委林憶君昨天邀集藥師公會、教育部、衛福部、國防醫學院等單位舉行協商會議。國防醫學院解釋，因兩岸關係緊張，為強化醫療韌性，才會增加醫事人員名額，不過，藥師公會仍擔憂，新增藥學生未來投入社區執業，會讓已經過剩的藥師人力供需情況更嚴峻，甚至上演國外「流浪藥師」窘境。

藥學系學生總員額逐年攀升，由102年1038人上升至114年1181人，政府曾承諾，藥學生名額將設1148人上限。不過，藥師公會多年前與教育部、衛福部協商，將每年藥學生總額定為1148人，但教育部昨天卻表示，1148人是指9家藥學系所，不包含國防醫學院，該校藥學生均為公費生，性質與一般大學藥學系不同。

藥師公會理事長黃金舜說，昨天會中並無明確共識，國防醫學院雖提出增加藥學生名額是為醫療韌性需求，但該校訓練藥師，完成14年「綁約」，在軍醫體系服務結束，仍會回到社區執業，我國藥師人數已經過剩，此舉恐會造成漏洞，讓藥師人力供需無法掌握。

黃金舜表示，未來若因國防需要，藥學生名額浮動，政府也應與藥界協商，否則目前藥界無從了解，增額是真有必要，還是有故意留下員額不固定疑慮，先進國家藥師人口比率為每1萬人8.6名藥師，我國已來到每1萬人13名藥師，若再加上過去培養藥劑生，藥事人員人口比率已超過每1萬人15人，國內則有國衛院在113年評估，認定藥事人力已經過剩，不宜再增加。

黃金舜說，日本過去大肆開放藥學系成立，導致藥學生人力增加，已產生許多流浪藥師，當局已規定不得再增加藥學生人數，殷鑑不遠，為避免國內藥事人力供需失衡，發生流浪藥師窘境，國內醫學生設有人數上限1300人，藥師公會盼比照辦理，未來將持續爭取，明訂藥學生限額1148人上限。

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