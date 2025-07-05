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政大鹿樂平台10周年 媒合千名志工走入600所偏鄉學校

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立政治大學今天舉辦鹿樂平台《鹿樂十年．鄉聚一課》10周年成果展。左起為政大校長李蔡彥、教育部長鄭英耀、教育部國教署署長彭富源與偏鄉直排輪隊小朋友合影。圖／政大提供
國立政治大學今天舉辦鹿樂平台《鹿樂十年．鄉聚一課》10周年成果展。左起為政大校長李蔡彥、教育部長鄭英耀、教育部國教署署長彭富源與偏鄉直排輪隊小朋友合影。圖／政大提供

國立政治大學今舉辦鹿樂平台「鹿樂十年．鄉聚一課」10周年成果展。政大表示，「鹿樂」音譯自英文rural，是串聯偏鄉學校與社會各界的教育協力平台，自2015年成立以來，已媒合上千位志工走入超過600所偏鄉校園，開設直排輪、甜點、攝影、音樂等多元課程，為偏鄉教育盡心力。

鹿樂平台10周年成果展今天、明天在台北華山1914文化創意產業園區展出。教育部長鄭英耀今致詞時提到，偏鄉教育不只是政策工作，更是人生的起點，在於教職起點正起源於嘉義山區，過去與學生的互動與記憶，正是推動偏鄉教育的動力。「陪伴」是改變起點，未來教育部將持續推動偏鄉師資穩定、USR進駐與社會資源媒合，與地方夥伴攜手前行。

鄭英耀接受媒體聯訪時也說，學生的生命發展，光靠老師還不夠、靠政府也不夠，台灣有非常多的民間力量想投入教育，也看見了城鄉差距問題，一直思考如何讓偏鄉學生有更豐富的學習記憶，鹿樂團隊有一群來自政大管理學院、教育學院、文學院與傳播學院長的教師，協助學生打造生活經驗、提升自信心。

政大校長李蔡彥則強調，政大很榮幸能參與鹿樂平台的建構與實踐，大學的任務不僅是知識的傳遞與人才的培育，更應回應社會的需要。

李蔡彥表示，鹿樂平台10年來串連社會資源與偏鄉教育現場，促進城鄉間的文化流動與互信合作，更發展出具在地特色的教育樣貌，「鹿樂提醒我們，偏鄉不是教育的終點，而是希望的起點。」

花蓮縣東里國小從103年起規劃烏克麗麗課程，後拓展成音樂教育方案，但校方苦於教師難尋，於是透過鹿樂平台媒合上基層員警史考特，於每個月利用休假時間返鄉教學；直排輪教練小龍同樣藉由鹿樂平台，每周定時到花東學校服務。

成果展現場也同步發表新書《島嶼鹿樂》，收錄第一線志工、教師與學生的故事，展覽亦規劃七場主題分享論壇，聚焦於偏鄉教育創新、USR實踐、創意教學等主題。《鹿樂十年．鄉聚一課》成果展自7月5日至7月6日於臺北華山文創園區西2館展出，開放時間為每日上午10至傍晚18時，免費入場、自由參觀。

偏鄉教育 政大 教師

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