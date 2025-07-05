錄取牙醫卻放棄！他嘆「人生最後悔決定」 過來人反揭內幕：是好事

今年3月公布114學年度大學「申請入學」第一階段榜單，其中牙醫系的錄取分數普遍高於醫學系，可看出牙醫已成為不少高中生的首選。對此，一名網友分享，他曾放棄國防醫學院的軍費牙醫系，轉而選擇北醫藥學系，是做了「人生最後悔的決定」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「我做了人生最後悔的決定-放棄牙醫系」為題，指出近期接到國防醫學院的來電，通知錄取軍費牙醫系，但因時間緊迫，當下就需回覆是否就讀，結果情急之下他脫口而出「我放棄」，事後卻相當後悔，認為畢業後成為藥師，薪資待遇上不如牙醫，感嘆自己做了錯誤的選擇。

貼文一出後，不少網友都表示「啊就再考一次啊，軍費牙再怎麼慘，也好過藥師不知道幾條街啦，再考一次自費牙更香」、「軍費牙完勝藥吧」、「蛤！我以為你做這個決定，是因為你外面有其他醫或牙，又或者你還在等國醫其他備取，你才會放棄⋯只能說你當下太過魯莽」、「藥的薪水大概牙的三分之一」、「藥師比牙輕鬆，薪水當然有差」。

不過，也有部分過來人分享自身經驗，指出「先說結論，軍費牙超慘，會一直被綁在醫院，然後也沒什麼錢，我認識的每個軍費牙都超級心裡不平衡」、「北醫國防兩間都唸過的路過，只能跟你說，只要是軍費真的要三思⋯先生是畢業多年的軍費醫，目前工作上還是有許多安排身不由己，家庭部分變成只能靠我犧牲配合」、「軍費牙沒多好」。

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