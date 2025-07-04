台北圓山新地標！大同大學挺生大樓預定2028年完工 串連花博公園成綠廊

台北圓山附近即將再添一座新地標。私立大同大學於7月4日舉行「挺生大樓動土典禮」，位置不在校本區，而是於淡水捷運線和民族西路轉角，地上八層，造型幽雅，部分建築設計使用玻璃，打造「整個城市即風景」效果。

今天共有100多名貴賓蒞臨動土典禮，由教育部司長廖高賢、台北市長蔣萬安、大同大學校長何明果、大同大學董事會董事長李良德、董事林郭文艷及校友盧明光等18人共同執鏟動土，祈禱開工順利，見證大同校園發展升級的重要里程碑。

市長蔣萬安表示，大同大學數十年來為台灣培養眾多工業人才，為工業發展注入充沛量能，挺生大樓為一「多功能、科技和人工智慧」的學習大樓，為年輕學子打造優質的學習環境，是大同大學用心辦學的重要成果和里程碑。

教育部司長廖高賢指出，挺生大樓興建不只是一棟建築物，還兼顧研發、教學和產學合作的學習環境，實現大同大學「工業報國」的教育理念。

何明果致詞時再三感謝台北市政府、教育部支持，期盼未來與市府攜手合作，成為台北市頂尖私立大學，在學術上與台北市立大學互補，另在校園美學、市政建設和公共福祉之間有著緊密友好的連結。

挺生大樓位於淡水捷運線和民族西路的轉角，斥資18.6億，預計2028年上半年完工。樓板面積達7500坪，距圓山捷運站僅200公尺，不僅硬體升級，校園生活圈擴大至花博公園。

大樓完工後，同時可供近千名學生上課，內設有羽球場、籃球場，以及供跑步的貓道和完善的盥洗設備，提供全校嶄新、安全的運動場所。挺生大樓採綠建築工法，結合太陽能光電及水資源運用，承襲故校長林挺生環保愛樹的理念。

何明果表示，挺生大樓為地上8層、地下2層建物，設有智慧型多功能教室、國際會議廳、羽球、籃球場，以及咖啡廳、書店及育成廠商，興建之後，將與花博公園形成綠色廊帶，並與湖科技園區、北投士林科技園區串連成科技區塊，成為圓山新地標。 台北市長蔣萬安、大同大學校長何明果、教育部高教司長廖高賢共同執鏟動土。圖／大同大學提供 台北市長蔣萬安（左）表示，大同大學數10年來為台灣培養眾多工業人才，為工業發展注入充沛量能。圖／大同大學提供

商品推薦