大同大學挺生大樓動土儀式 串聯科技園區成圓山新地標

大同大學4日（五）舉行「挺生大樓動土典禮」，挺生大樓為地上八層、地下兩層建物，設有智慧型多功能教室、國際會議廳、羽球、籃球場，並有咖啡廳、書店及育成廠商進駐，與花博公園形成綠色廊帶，學術能量串起內湖科技園區、北投士林科技園區，優雅時尚的外型，可望成為圓山新地標。

挺生大樓位於淡水捷運線和民族西路的轉角，斥資18.6億，預計2028年上半年完工。樓板面積達7,500坪，距圓山捷運站僅200公尺，不僅硬體升級，校園生活圈擴大至花博公園，部分建築設計使用玻璃，入眼就是「整個城市即風景」的效果，寓學習於生活之中。

大樓完工後，可同時容納近一千人在大樓裡上課，設有羽球場、籃球場、可供跑步的貓道和完善的盥洗設備，提供全校嶄新、安全的運動場所。

挺生大樓採綠建築工法，結合太陽能光電及水資源運用，承襲故校長林挺生環保愛樹的理念，具承先啟後的意義。

百位貴賓蒞臨動土典禮，由教育部司長廖高賢、台北市長蔣萬安、校長何明果、大同大學董事會董事長李良德、董事林郭文艷及校友盧明光等18人共同執鏟動土，祈禱開工順利，見證大同校園發展升級之重要里程碑。

校長何明果感謝臺北市政府、教育部支持，期盼未來與市府攜手合作，成為台北市頂尖私立大學，在學術上與臺北市立大學互補，也在校園美學、市政建設和公共福祉之間有更緊密友好的連結。

市長蔣萬安表示，大同大學數十年來為台灣培養眾多工業人才，為工業發展注入充沛量能，挺生大樓為一「多功能、科技和人工智慧」的學習大樓，為年輕學子打造優質的學習環境，是大同大學用心辦學的重要成果和里程碑。

教育部廖高賢司長則表示，挺生大樓興建不只是一棟建築物，還兼顧研發、教學和產學合作的學習環境，實現大同大學「工業報國」的教育理念。 (左)臺北市長蔣萬安與大同大學校長何明果。（大同大學提供） (左起)臺北市長蔣萬安、大同大學校長何明果、教育部高教司長廖高賢執鏟動土。（大同大學提供）

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