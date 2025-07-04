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大同大學新樓動土 串連科技園區成圓山新地標

中央社／ 台北4日電

大同大學今天為「挺生大樓」舉辦動土儀式，將與花博公園、北投士林科技園區等串連，並以時尚的外型成為台北市圓山地區的新地標，預計完工後會有1000多名學生在此上課。

動土典禮中，台北市長蔣萬安、教育部高教司長廖高賢等人出席，共同執鏟動土，祈禱開工順利。這棟大樓位於淡水捷運線和民族西路的轉角，斥資新台幣18.6億元，預計2028年上半年完工。

「挺生大樓」樓板面積達7500坪，距圓山捷運站200公尺，不僅硬體升級，也讓大同大學的校園生活圈擴大至花博公園，部分建築設計使用玻璃，入眼就是「整個城市即風景」的效果，寓學習於生活中。

大樓的名字來自已故的前校長林挺生，整體採綠建築工法，結合太陽能光電及水資源運用，承襲林挺生環保愛樹的理念。大樓並設有羽球場、籃球場、可供跑步的貓道和完善的盥洗設備，未來預計會有1000名學生在此上課。

大同大學校長何明果感謝台北市政府、教育部支持，期盼在校園美學、市政建設和公共福祉之間有更緊密友好的連結。

蔣萬安讚許大同大學數十年來，為台灣培養眾多工業人才，為工業發展注入充沛量能。

廖高賢期盼挺生大樓不只是一棟建築物，還兼顧研發、教學和產學合作的學習環境，實現「工業報國」的教育理念。

大同大學 綠建築

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