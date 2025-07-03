名校+熱門科系=人生起飛？「四大電機」碩士生吐心聲：希望你不會成為下一個

「讀四大電機碩，人生真的順利了嗎？」一位網友在Dcard發文，坦言自己曾以為進入台大、清大、陽交大及成大四校之一的電機工程學系，就代表前途一片光明，沒想到自己卻在讀研過程逐漸崩潰，不只失去生活熱情，甚至對未來徹底失去信心。

原PO回憶，自己在大學時期每天早起念書、熬夜寫程式，甚至周末也泡在實驗室趕專題，只為拚上四大碩班。他相信只要撐過這段辛苦時光就能翻身，未來指日可待，「教授都說四大畢業隨便都年薪百萬，竹科廠商搶著要，（剛考上）那時候真的以為人生就要起飛了」。

沒想到進入碩班後，原PO才發現現實遠比想像殘酷。班上同學不是競賽金牌選手、就是在大學時期發過Paper，他自嘲「連他們討論的演算法都聽不懂，上課考試時被電到體無完膚，每天打開電腦看code就胃痛」。在學習壓力下，他逐漸喪失對電機領域的熱情，生活作息紊亂、人際關係疏離，甚至不敢參與面試，「照鏡子看到自己，黑眼圈深得像被揍，頭髮油得可以炒菜，脊椎彎得像示波器的波形」。

文末，原PO也忍不住感嘆：「四大電機碩真的很可怕，有人在這裡弄丟了熱情、搞垮了身體，忘記了當初為什麼出發，希望你不會成為下一個」。

貼文發布後湧入不少留言，儘管原PO吐露挫敗心聲，但不少具有理工背景的網友卻毫不留情地回應：「騙肖仔，我四大電資身邊的人整天都在健身玩遊戲，課有修書有讀碩論寫一寫就畢業了，在恐慌啥」、「乾四大電資屁事，單純你菜，菜就多練，所有事情都你自己選的，選了還在靠邀」、「越有能力就越多苦，畢業只是開始」、「科技業年薪百萬是給準備好的人，進公司後還有另一番挑戰等著你呢…」、「沒有，出社會你還要面試演猴戲，被公司再篩選一次，沒進好公司就廢了」、「不會欸，讀完研究所還要拼應徵，有些公司還需要你去要推薦信。你大學上研究所要推薦信，結果研究所畢業又要要推薦信。真的不會有順利的時候」。

也有少數網友出面緩頰、鼓勵，表示「同學，那只是起點，跟人生順利與否沒有必然關係 （過來人分享）。另外，應該不太有人敢說他人生很順利吧！如果有，可能接下來就換他不順了」、「學弟，我是2000年畢業的交大碩士班畢業的，做過工程師，產品經理，業務，現在是自主企業負責人，其實碩士學歷的用途只是在第一份工作有用，之後的工作前景就是奠定在第一份工作基礎上發展，我要說的是，自學非常重要，會一直影響自己到老，共勉之」。

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