東吳大學接待3美國大學營隊 國際生捏著鼻子也要嚐臭豆腐

東吳大學暑期國際營隊招待來自美國3所大學學生，由學校安排每天3小時華語課以及3小時文化體驗或校外參訪，帶領外國學生走訪保安宮、九份老街、台積電創新館等景點，並由本國籍學生自發擔任學伴，帶領國際學生品嚐捏著鼻子也要吃的臭豆腐。

東吳大學表示，今年東吳大學華語教學中心接待的國際營隊，包括第10年來到東吳的美國要塞軍校The Citadel組成的「華語及台灣文化研習營」，以及美國加州查普曼大學Chapman University 的「華語營隊」，美國猶他大學團隊則採海外遊學方式，加入了學習時程較長的華語夏季班。

東吳大學指出，兩所美國大學學生在台期間，由華語教學中心為學員設計規畫客製化的短期課程，每天早上按照程度分級，學生先上3個小時的華語課，下午則有3個小時的文化體驗課或者校外教學的參訪行程，景點包括故宮博物院、台積電創新館，以及九份老街、保安宮、孔廟、景美人權園區、自由廣場等。

另外，東吳大學華語中心也接待來自全球各地的華語夏季班同學，國際生包括俄羅斯、立陶宛、德國、加拿大、史瓦帝尼、盧安達等，更多則是鄰近台灣的日、韓、及東南亞各國。並由國內學生自發參與擔任志工學伴，陪同華語生參訪、解說，嘗遍各種美食或者要捏著鼻子吃的臭豆腐。

東吳大學指出，能夠運用母語增強華語生的口說及聽力，讓本國學生與國際生共同學習、成長，志工學生也表示，和外籍生相處，如同不出國也能周遊世界。

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