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清大資工學生團隊 勇奪歐洲學生超級電腦大賽亞軍

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清大團隊在6月中旬遠赴德國參賽，榮獲世界第二。左起為指導教授周志遠、成員紀冠宇、葉宥辰、盛爾葳、林芷儀、呂宣陽以及林威盛。圖／清大提供
清大團隊在6月中旬遠赴德國參賽，榮獲世界第二。左起為指導教授周志遠、成員紀冠宇、葉宥辰、盛爾葳、林芷儀、呂宣陽以及林威盛。圖／清大提供

清華大學資工系學生團隊6月中遠赴德國漢堡參加與美國SCC、中國ASC並稱世界三大超級電腦大賽的ISC學生組總決賽，校方昨宣布捷報，清大團隊奪下現場組世界第二佳績，讓世界看見台灣頂大的實力，消息傳出也在校園官方臉書專業引發討論，網友也留言「清華之光，予有榮焉。」

清大指出，學校資工系團隊自初審階段70支隊伍中脫穎而出，取得決賽資格，與來自瑞士蘇黎世聯邦理工大學、德國愛爾朗根-紐倫堡大學、新加坡南洋理工大學等世界名校同場競技，成功讓世界看見台灣頂尖學生的實力。

清大說，本屆競賽分為現場組與線上組，內容橫跨多項前沿領域，包含計算分子動力學模擬、地震波計算、奈米材料模擬、AI模型微調等題目。現場組隊員需在3天賽程中以自己搭建的超級電腦系統完成各項挑戰，最刺激的是，還有一道現場公布的「隱藏關卡」。線上組雖無效能測試、AI模型與隱藏題，但多一道程式挑戰。

清大團隊不僅展現出硬體架構、系統調校與應用程式優化的深厚功力，線上組在程式挑戰題的優異表現更獲得主辦方特別表揚，表示將把清華團隊的優化結果應用到科學計算程式中，為開放原始碼專案做出實質貢獻。

清大指出，清大團隊成員包括資工系學生林威盛、葉宥辰、林芷儀、林秉宏、李佳樺、呂宣陽，及來自化工系的隊長盛爾葳、清華學院學士班學生紀冠宇，與學生教練林展毅、謝東豫、翁君牧。團隊成員跨領域的背景，碰上各式比賽題目都得心應手。

指導教授周志遠表示，團隊成員從大一、大二開始訓練，經歷課堂、模擬賽與國內競賽磨練，最終在國際舞台發光發熱，證明台灣學生具備與世界競爭的能力。

清大資工系團隊在2025 ISC歐洲學生超級電腦大賽榮獲世界第二。圖／清大提供
清大資工系團隊在2025 ISC歐洲學生超級電腦大賽榮獲世界第二。圖／清大提供

團隊 清大 清華大學

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