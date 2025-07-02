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親戚酸「文組沒前途」只能打工…他堅持不走被安排好的路 網分兩派點出現實

聯合新聞網／ 綜合報導
大學畢業生示意圖。圖／AI生成
大學畢業生示意圖。圖／AI生成

在大環境影響下，從就業機會或薪資方面來看，目前社會上讀理工或醫科的確比文組還要吃香，不過一名網友仍堅持自己選擇的文組道路，希望自己可以不再被所謂的「社會期望」所受限。

一名網友在Dcard發文表示，自己高中開始就想走文組，並不是因為分數不夠或將就，是覺得文組能做很多事，也不認為所有有成就的人都是理科出身，「不應該從文科或理科的角度去判定他人的人生」。不過自從選了文組，原PO就一直遭受親戚質疑，被說讀理工或醫科比較有出路、每年都被問以後要靠什麼吃飯，「甚至還直接說文組出去就是給人家打工的哪有前途」。

雖然差點被洗腦影響，但原PO仍堅持自己選擇的路，大一開始就不跟家裡拿錢，自己四處打工賺生活費，因此接觸過很多類型的工作，也慢慢了解自己喜歡、不喜歡什麼樣的工作。畢業後家人勸原PO去考公務員，收入穩定又能堵上親戚的嘴，不過原PO知道自己不喜歡重複性高、太制式化的工作，喜歡人際溝通或規劃類型，目前雖然還沒想清楚要朝哪個方向走，但很確定「不想走被別人安排好的路」，希望可以在靠自己的前提下，活得自由一點。

對於原PO的選擇，不少人暖心喊話，「文組+1，也是被暗諷了好久，最近創業成功才堵住他們的嘴」、「我也是文組，畢業後進了新光當保險業務，雖然不到財富自由，但至少不愁錢，家人也沒再干涉我」、「真心不唬爛，自行創業，年收入過三千萬。不用拘泥那些東西，行行出狀元，道路的盡頭皆管理。」、「那些人自己爛怪東怪西的，我身邊家族很多也是文組的，都嘛一開始不賺啊後來才慢慢開公司，也是比很多理工科賺又輕鬆啊」。

但也有人點出殘酷現實，「讀理組也可以走文組的路，讀文組走不了理組的路，差別在這」、「說到底就錢多少的問題，如果讀文組大部分科系賺到錢比理工多，大家就會捧文組了」、「認真的完成理工科的學業，出社會後擁有好的生活品質，才能全力發展自己的興趣，沒有錢一切都是空談。不是輕視文組生，是我把錢看得比較重，沒有錢真的是萬萬不能」、「有心理準備起薪低或普通就行了」、「文組不是廢，只是以後出路收入有限」。

創業 文組 薪資 醫科

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