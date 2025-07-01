菜餚融入西魯肉 宜蘭大學羅子恩獲世界廚藝大賽金牌

宜蘭大學學生羅子恩是宜蘭在地子弟，日前參加在馬來西亞舉辦的「世界廚藝大賽」，將菜餚融入宜蘭名菜西魯肉，榮獲2面金牌與廚師獎，讓台灣美食創意，躍上國際舞台。

羅子恩畢業於五結國中，目前就讀宜蘭大學休閒產業與健康促進學系，宜蘭縣代理縣長林茂盛今天在縣長會客室，接見羅子恩及參賽團隊，宜蘭大學校長陳威戎也到場獻上祝福。

羅子恩表示，這次競賽著重在老菜傳承與創新，他加入了宜蘭名菜西魯肉，而賽事在國外舉行，許多食材受到法規限制，需要在當地尋找或設法替代，臨場反應是參與國際賽事必備技能之一，這次能有這樣的成績，很開心辛苦總算沒有白費，未來也會持續精進廚藝，為宜蘭縣爭光。

林茂盛說，「宜蘭囝仔勁厲害」，羅子恩及參賽團隊，能在「世界廚藝大賽」榮獲佳績，讓世界看見台灣、看見宜蘭，並期許他們再接再厲，持續在廚藝大賽上奪得佳績。

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