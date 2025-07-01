菜餚融入西魯肉 宜蘭大學羅子恩獲世界廚藝大賽金牌
宜蘭大學學生羅子恩是宜蘭在地子弟，日前參加在馬來西亞舉辦的「世界廚藝大賽」，將菜餚融入宜蘭名菜西魯肉，榮獲2面金牌與廚師獎，讓台灣美食創意，躍上國際舞台。
羅子恩畢業於五結國中，目前就讀宜蘭大學休閒產業與健康促進學系，宜蘭縣代理縣長林茂盛今天在縣長會客室，接見羅子恩及參賽團隊，宜蘭大學校長陳威戎也到場獻上祝福。
羅子恩表示，這次競賽著重在老菜傳承與創新，他加入了宜蘭名菜西魯肉，而賽事在國外舉行，許多食材受到法規限制，需要在當地尋找或設法替代，臨場反應是參與國際賽事必備技能之一，這次能有這樣的成績，很開心辛苦總算沒有白費，未來也會持續精進廚藝，為宜蘭縣爭光。
林茂盛說，「宜蘭囝仔勁厲害」，羅子恩及參賽團隊，能在「世界廚藝大賽」榮獲佳績，讓世界看見台灣、看見宜蘭，並期許他們再接再厲，持續在廚藝大賽上奪得佳績。
【文教熱話題】
▪ 家長別擔心！明年寒假接春節「解套方案出爐」 中小學先補課3天再放假
▪ 分科測驗／社會3科時事大彙整！重跨科思考 從學測分析考題趨勢
▪ 分科測驗／自然考前整理！掌握命題趨勢、題型和時事 跨科題也能輕鬆解決
▪ 分科測驗／數甲、數乙考點全解析！掌握作答節奏成關鍵 數乙5單元必考
▪ 申請入學落榜別灰心！把握最後機會 114分科測驗考前整理看過來
▪ 盤點雙北高中之最！從校風到外送規定…校友心聲、學校特色完整攻略
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言