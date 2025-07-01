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樂器銀行10週年 實踐大學助3493件舊樂器找到新家助偏鄉

中央社／ 台北1日電

教育部委託實踐大學推動「樂器銀行」，將各界捐助的二手樂器修復再利用，今年邁入第10年，已成功幫3493件舊樂器找到新生，為偏遠學校的音樂教育做出貢獻。

樂器銀行10週年感恩音樂會今天在實踐大學舉行，這項計畫透過社會各界捐贈的二手樂器，經過整理與維修後，送往偏遠地區學校，讓更多孩子可以接觸音樂、培養興趣與才華。

主辦單位指出，截至今年4月，樂器銀行共收到5024件捐贈樂器，成功媒合出3493件樂器，送往601所學校，並舉辦了167場音樂講座及夏令營。

台東縣寶桑國中管樂團本來要輪流使用樂器，透過樂器銀行7年陸續獲得10把銅管樂器，改善困境。今天的感恩音樂會中，學生穿著原住民族傳統服飾演出由作曲家蕭育霆創作的阿美族「祖靈狂想」，帶給觀眾一場充滿原民風采與藝術張力的音樂饗宴。

澎湖縣馬公國中由於位處離島，一有樂器故障，常須送到台灣本島修復，不僅費時費力，途中樂器更可能因運送碰撞而受損。樂器銀行不僅媒合二胡、大提琴等樂器，還特別派遣專業維修師到澎湖，親自指導師生保養與簡易維修，讓學生學會排除初步故障，為樂器延長使用壽命。

主辦單位指出，學校最迫切所需的樂器類型包括低音直笛、大型打擊樂器、小中提琴等。此外，在海國樂器的贊助下，樂器銀行已有超過70把全新電吉他，歡迎有意成立電吉他社團的學校提出申請。

音樂會 澎湖縣 成功

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