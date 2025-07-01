樂器銀行10週年 實踐大學助3493件舊樂器找到新家助偏鄉
教育部委託實踐大學推動「樂器銀行」，將各界捐助的二手樂器修復再利用，今年邁入第10年，已成功幫3493件舊樂器找到新生，為偏遠學校的音樂教育做出貢獻。
樂器銀行10週年感恩音樂會今天在實踐大學舉行，這項計畫透過社會各界捐贈的二手樂器，經過整理與維修後，送往偏遠地區學校，讓更多孩子可以接觸音樂、培養興趣與才華。
主辦單位指出，截至今年4月，樂器銀行共收到5024件捐贈樂器，成功媒合出3493件樂器，送往601所學校，並舉辦了167場音樂講座及夏令營。
台東縣寶桑國中管樂團本來要輪流使用樂器，透過樂器銀行7年陸續獲得10把銅管樂器，改善困境。今天的感恩音樂會中，學生穿著原住民族傳統服飾演出由作曲家蕭育霆創作的阿美族「祖靈狂想」，帶給觀眾一場充滿原民風采與藝術張力的音樂饗宴。
澎湖縣馬公國中由於位處離島，一有樂器故障，常須送到台灣本島修復，不僅費時費力，途中樂器更可能因運送碰撞而受損。樂器銀行不僅媒合二胡、大提琴等樂器，還特別派遣專業維修師到澎湖，親自指導師生保養與簡易維修，讓學生學會排除初步故障，為樂器延長使用壽命。
主辦單位指出，學校最迫切所需的樂器類型包括低音直笛、大型打擊樂器、小中提琴等。此外，在海國樂器的贊助下，樂器銀行已有超過70把全新電吉他，歡迎有意成立電吉他社團的學校提出申請。
▪ 家長別擔心！明年寒假接春節「解套方案出爐」 中小學先補課3天再放假
▪ 分科測驗／社會3科時事大彙整！重跨科思考 從學測分析考題趨勢
▪ 分科測驗／自然考前整理！掌握命題趨勢、題型和時事 跨科題也能輕鬆解決
▪ 分科測驗／數甲、數乙考點全解析！掌握作答節奏成關鍵 數乙5單元必考
▪ 申請入學落榜別灰心！把握最後機會 114分科測驗考前整理看過來
▪ 盤點雙北高中之最！從校風到外送規定…校友心聲、學校特色完整攻略
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言