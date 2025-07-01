李竺芯金曲封后 母校歡慶「遲來的肯定」
李竺芯在2025（第36屆）金曲獎封后，消息傳到母校，她畢業的廣電系特別貼文慶賀，師長們都感覺喜悅，而且認為這是「遲來的肯定」。
李竺芯以《Suí 水》專輯在本屆金曲獎入圍了六大獎項，最後勇奪三大獎項，包括了年度專輯獎－最佳台語專輯獎、最佳台語女歌手獎、最佳專輯製作人獎。
原名李佳薇的李竺芯在台藝廣電就讀期間求學認真，而且當時就是風雲人物以及全才型的表演者，經常主持校內各種活動，也常獻上精彩的演出，當年在陶晶瑩主持的電視節目更是即席中翻英唱出《橡皮擦之歌》，充分展現出多才多藝勇敢表演的強大實力。
李竺芯就讀台藝廣電系時的系主任賴祥蔚教授說，師長們都對李竺芯相當熟悉，而且記憶深刻，大家都看好李竺芯會走紅演藝圈，沒想到她是先在音樂圈大放光芒，這個時候才得獎，這真的是遲來的肯定，相信她未來會更加精彩。
《Suí 水》為李竺芯首張全台語創作的專輯，反映李竺芯勇敢做自己、積極突破的特色，專輯發想的天馬行空，就是李竺芯的本色，而幽默大膽的詞曲創作，也是李竺芯一貫以來的表演風格。
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