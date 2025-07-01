快訊

彭振聲妻子墜樓身亡...柯文哲深感震驚抱歉 「因為我而讓大家受苦了」

北市松山死亡車禍！民間救護車鳴笛過紅燈 路口撞死機車騎士

民眾黨號召北檢外集結！支持者爆推擠 北市警第一次舉牌警告

李竺芯金曲封后 母校歡慶「遲來的肯定」

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片取自李竺芯臉書
照片取自李竺芯臉書

李竺芯在2025（第36屆）金曲獎封后，消息傳到母校，她畢業的廣電系特別貼文慶賀，師長們都感覺喜悅，而且認為這是「遲來的肯定」。

李竺芯以《Suí 水》專輯在本屆金曲獎入圍了六大獎項，最後勇奪三大獎項，包括了年度專輯獎－最佳台語專輯獎、最佳台語女歌手獎、最佳專輯製作人獎。

原名李佳薇的李竺芯在台藝廣電就讀期間求學認真，而且當時就是風雲人物以及全才型的表演者，經常主持校內各種活動，也常獻上精彩的演出，當年在陶晶瑩主持的電視節目更是即席中翻英唱出《橡皮擦之歌》，充分展現出多才多藝勇敢表演的強大實力。

李竺芯就讀台藝廣電系時的系主任賴祥蔚教授說，師長們都對李竺芯相當熟悉，而且記憶深刻，大家都看好李竺芯會走紅演藝圈，沒想到她是先在音樂圈大放光芒，這個時候才得獎，這真的是遲來的肯定，相信她未來會更加精彩。

《Suí 水》為李竺芯首張全台語創作的專輯，反映李竺芯勇敢做自己、積極突破的特色，專輯發想的天馬行空，就是李竺芯的本色，而幽默大膽的詞曲創作，也是李竺芯一貫以來的表演風格。

聚傳媒

音樂 台語

延伸閱讀

性感歌姬太犯規！杜娃黎波高衩連身衣「藏火辣心機太有看頭」秀蜜大腿　光一照屁股蛋形狀全看光

中職／明星賽公布演出陣容 i‑dle成員Minnie大巨蛋開唱

金曲獎為什麼收視率不佳？他點出「真正價值」關鍵在這

跟五月天相伴相生！Energy突衝上大巨蛋 阿信心聲曝光

相關新聞

李竺芯金曲封后 母校歡慶「遲來的肯定」

李竺芯在2025（第36屆）金曲獎封后，消息傳到母校，她畢業的廣電系特別貼文慶賀，師長們都感覺喜悅，而且認為這是「遲來的肯定」。 李竺芯以《Suí 水》專輯在本屆金曲獎入圍了六大獎項，最後勇奪三大獎

電機系讀三年「沒成就感」想鬼轉…大四生掙扎考研還是工作 網建議：不要受限

不是所有人讀的科系都是自己真的喜歡的，也有可能讀了才發現和自己原本想的不一樣。一名大學生表示自己讀電機的這三年很沒成就感，現在要升大四非常猶豫該轉換跑道還是繼續讀碩士，不少網友都勸原PO想清楚。

羨慕同儕出國遊學打工…大學生焦慮「暑假空白」 網勸珍惜：先刪IG

學生時期要好好把握寒暑假，出社會後就很難再有這麼長的空白假期可以自由運用。一名大學生發文表示同齡人的暑假都很豐富，但自己沒打工也沒出國玩，感覺自己沒有好好把握人生僅剩的暑假。

THE世界大學排名 靜宜2項指標全台第一

靜宜大學二○二五年在「泰晤士高等教育」（THE）世界大學影響力排名大放異彩。在「優質教育」（SDG四）與「減少不平等」（...

文大、東森分眾合作揭露電梯與戶外廣告傳播效果

中國文化大學新聞暨傳播學院攜手東森新媒體、分眾傳媒發表電梯與戶外媒體研究，在6月28號台灣傳播學年會共同發表關於電梯多媒體廣告效果研究。．．．

餵烏賊、整理照顧花枝房 清大生醫學院徵才訊息引討論

國立清華大學生醫學院焦傳金教授實驗室最近貼出一則超吸睛的徵才訊息，徵求「餵烏賊、測水質、整理照顧花枝房」人員，立刻在網路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。