中原AI創新賽 「讓我下班」全自動化增效率奪特優
中原大學攜手躍馬中原基金會，舉辦首屆「行政創新AI應用競賽」，「讓我下班」團隊運用AI工具，建立全自動化流程，提升教學補助專案的行政效率，獲得特優獎。
中原大學今天發布新聞稿指出，「行政創新AI應用競賽」是專為中原大學職員量身打造，並獲中原工業系DHC發展基金鼎力贊助，競賽旨在激勵行政人員善用AI工具，提出切合校園實務需求的創新解決方案，推動行政流程優化與效率提升，第1名團隊可獲得新台幣10萬元獎金。
競賽自今年1月初啟動徵件，共有22組跨單位團隊參賽，經第1階段書面審查後，有15組入圍決賽，參賽團隊提出資料自動化、人力配置優化、法規比對、報告撰寫、學生學習支持等創新方案。
中原大學校長李英明表示，面對人工智慧技術日新月異的發展，AI不再是遙不可及的未來，而是提升行政效率、優化工作流程的即時助力；中原大學將持續深化數位轉型布局，推動AI工具在各部門普及應用，透過跨部門合作激盪創意，發掘符合中原校務特性的智慧解方。
行政創新AI應用競賽由「讓我下班」團隊以「運用AI工具提升行政效率－以教學補助專案為例」獲得特優獎和10萬元獎金。
中原大學提到，此團隊導入Microsoft Power Platform與Copilot等工具，實現教學補助專案的申請、核銷、通知、追蹤等流程的全自動化，系統強調模組化設計與低程式門檻，具高度複製性與跨單位推廣潛力，獲得評審一致肯定。
「四莓AI智造所」團隊以「智慧學習規劃助理系統：學生學習支持與校內資源推廣整合方案」獲優等獎，此方案建立結合AI問答與學習行為分析的輔導系統，提供學生即時互動與個人化學習建議，並整合校內多元資源，協助建立專屬學習路徑，大幅減輕行政人力負擔。
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