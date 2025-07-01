電機系讀三年「沒成就感」想鬼轉…大四生掙扎考研還是工作 網建議：不要受限

不是所有人讀的科系都是自己真的喜歡的，也有可能讀了才發現和自己原本想的不一樣。一名大學生表示自己讀電機的這三年很沒成就感，現在要升大四非常猶豫該轉換跑道還是繼續讀碩士，不少網友都勸原PO想清楚。

一名準備升大四的電機系學生在Dcard發文表示，過去三年成績不太好、也不知道自己學了什麼，找不到成就感導致也越來越不喜歡電機系。直到現在是準備考研究所的時機，原PO開始冒出轉換跑道，去做其他一般工作的念頭，工作一兩年後有確認想走哪個方向再考慮要不要讀研究所。

但是原PO也聽到有人勸都讀到這了不再讀個碩士很可惜，加上自己也還沒畢業，沒有拿到畢業證書無法找工作，原PO也擔心用考試的方式上研究所會不會沒教授，更擔心大學期間狀態已經這樣了，研究所是不是只會更痛苦，非常掙扎「該真的放掉電機系開始想辦法鬼轉，還是想辦法繼續撐」。

對於原PO的猶豫，許多人建議要好好想想自己到底喜歡什麼，「我覺得你可以去工作後，再看看要不要繼續讀電機，每天活在緊張焦慮的氛圍裡我覺得不太值得」、「我沒有勇氣轉換跑道，所以還在這條路上。但相信我，你現在的無助和焦慮到研究所只會放大。不缺錢的話真的可以好好想想自己喜歡什麼，一輩子還很長」、「先想不念電機後，你要做什麼，確定有方向後就去做」、「建議你可以先停下來向內觀看，看看書、做一些自己喜歡但學期間沒時間做的事、 和走過來的學長姐/朋友聊聊、記錄一些想法，等真的想清楚了、整理過後再出發才會更有方向」。

也有人建議想繼續走電機一定要往上讀，「別想了電機一定要讀碩，沒讀那個待遇差超級多」、「建議可以問一下已經出社會的學長姐看工作性質妳能不能接受，可以的話就撐到畢業拿個學歷就出去工作吧，但只有學士畢業薪水跟工作其實蠻受限的」。

不少人也點出電機其實可以跨的領域很多，鼓勵原PO不要受限，「電機沒有碩差很多，就選一個你最不討厭的念研究所唄，電機領域涵蓋很多，應該多少遇得到？」、「我們電機系的程設老師甚至大學是外文系跨考電機碩博，所以不管你大學讀什麼，只要有心做什麼都可以」、「因為妳學歷背景加上語文不錯，其實可以好好規劃。例如：讀研後加工作幾年，其實不一定需要繼續當工程師，轉PM or Marketing也是會看到，這類背景蠻吃香的」、「電機系這麼多老師這麼多領域，一定有老師做的是你不排斥甚至是有興趣的，可以多看看多了解」。

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