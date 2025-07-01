羨慕同儕出國遊學打工…大學生焦慮「暑假空白」 網勸珍惜：先刪IG

學生時期要好好把握寒暑假，出社會後就很難再有這麼長的空白假期可以自由運用。一名大學生發文表示同齡人的暑假都很豐富，但自己沒打工也沒出國玩，感覺自己沒有好好把握人生僅剩的暑假。

一名網友在Dcard發文表示，自己目前大二升大三，家人認為經濟上無虞就不一定要去打工，而且擔心社會險惡騙子多，也不希望原PO外宿旅行，「跟朋友一起出國、打工換宿這種更不用說了」。原PO自己也沒有多餘的錢可以出國，原本有報名公部門工讀和營隊，但都沒上，最後暑假規劃是去汽車駕訓班和google課程，其餘時間都在幫忙家裡生意。

原PO表示自己每年暑假都差不多這樣，反觀其他同齡人暑假都很精采，「有的和朋友出國玩，甚至遊學或交換」，對於自己快錯過人生僅剩的暑假感到有點遺憾。

對此網友們紛紛勸原PO好好珍惜可以耍廢的時光，「一樣二升三，我好喜歡這個空白暑假，人生暑假每過一個就少一個，以後開始實習然後步入職場就不會再有那麼自在的空白時間了」、「身為現在大三正在實習的人告訴你，好好把握悠閒的暑假，以後就沒了」、「好好珍惜可以耍廢的時候，未來這種時間真的很少很少」、「在家裡耍廢沒關係的，只要爸媽不說話，你要工作，大學畢業後有40年的工作時間，幹嘛急著這一時呢」。

也有不少人建議把社群軟體刪掉，「建議先把哀居刪了」、「請刪ig，不然會跟我一樣當破防小狗」、「跟我一樣，哀居移掉，真的會發現人生很美好」、「看社群如果會給你壓力的話可以刪掉」。

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