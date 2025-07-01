THE世界大學排名 靜宜2項指標全台第一

靜宜大學二○二五年在「泰晤士高等教育」（THE）世界大學影響力排名大放異彩。在「優質教育」（SDG四）與「減少不平等」（SDG十）兩項指標勇奪全台第一，「永續城市與社區」（SDG十一）名列全球第廿八、全台第二，整體表現晉升全球前段班。

THE影響力排名是全球唯一依據聯合國十七項永續發展目標進行的大學評比，聚焦大學對社會與全球的正向貢獻。今年有一三○個國家、二五二六所大學參與，靜宜在多項關鍵指標備受國際肯定。

校長林思伶表示，靜宜長年聚焦國際化、AI、永續實踐三大主軸，從制度、課程到行動，深化校務發展；高教面臨轉型，堅守核心價值、發展差異化優勢。

靜宜推動「參與式學習」制度，透過海外見習、國際志工與專題實作，培育新世代人才；學校推動樂齡大學、長青學苑及第三人生大學，打造終身、多元學習場域。

校方二○一七年起推動「一分愛、三分力量」助學輔導計畫，以「學習取代工讀」理念，結合企業捐助、教育部及校方對等補助，協助經濟不利學生穩定就學，已投入逾八千四百萬元，幫助上萬名學生。校方長期致力大學社會責任（USR）與國際志工服務，在台中海線、蘭嶼部落，菲律賓馬尼拉社區及修會等地深度蹲點，積極導入教育資源。

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