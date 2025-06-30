文大、東森分眾合作揭露電梯與戶外廣告傳播效果

照片為文化大學提供

中國文化大學新聞暨傳播學院攜手東森新媒體、分眾傳媒發表電梯與戶外媒體研究，在6月28號台灣傳播學年會共同發表關於電梯多媒體廣告效果研究。

根據統計，目前全台已經有高達一萬多個電梯多媒體螢幕裝設在各大樓。根據文大新傳學院研究，電梯多媒體廣告具有資訊性、娛樂性，消費者接受程度高，反覆觀看電梯多媒體廣告具有淺移默化效果。

台灣傳播學會日前舉行「AI or IA？後人類傳播想像」年會，文大新傳學院新聞系與大傳系和東森新媒體及分眾傳媒公同組成論壇討論目前日益普遍的電梯多媒體廣告及戶廣告。論壇主持人、中國文化大學新聞暨傳播學院院長郭文平表示，過去學術界較少聚焦在戶外廣告，尤其是電梯廣告，這次中國文化大學接受分眾傳媒委託，進行專題研究，是一項新的嘗試。

參與論壇的包括文化大傳系助理教授李貞怡發表電梯螢幕效果量化調查，東森新媒體家外媒體事業部營運長林綺卉、分眾傳媒總經理林境寬擔任發表人，文化新聞系教授羅彥傑擔任評論人，藉由產學界對話、討論，剖析戶外媒體的廣告效果，開啟全新的研究議題。

郭文平以「新興電梯廣告訊息接收及其記憶」為題，以焦點訪談了解一般受眾對於電梯廣告的認知和想法，研究結果發現，校園中的電梯廣告接受度高，且可以形成記憶點，如果廣告產品具有易於接近性，效果更為顯著。

東森新媒體家外媒體事業部營運長林綺卉指出，戶外廣告藉由創意、重複曝光，展現穩定的觸達與曝光效果，此外，當代成功的戶外廣告不再只是依靠單純曝光，需要透過「創新設計、打卡場景與AI互動」來引發受眾主動拍照、轉發與搜尋，形成線上線下有效的循環擴散，過去東森新媒體家外廣告的創意廣告就展現高度話題熱度，像是：多力多滋官方在候車亭廣告影片短一週超過400萬觀看次數、奇異果品牌(Zespri)為期一個月的線下活動曝光、線上社群轉發分享，社群互動提升28倍。分眾傳媒總經理林境寬則分享目前台灣電梯廣告的發展現況，全台目前設立超過1.5萬個電梯內多媒體廣告屏幕，未來電梯屏幕將結合感應、AR等新科技，提供受眾全新體驗，像是房仲業目前透過電梯廣告預約看屋來電量成長將近5成，這些都是從實務面證實電梯廣告作為電視的輔助媒體，具有有效的廣告效果。

中國文化大學大傳系助理教授李貞怡，則整合「S-O-R 模式」、「廣告價值模式」、科技接受度作為理論基礎進行電梯多媒體廣告效果的量化調查，研究結果發現，電梯多媒體廣告具有資訊性、娛樂性，補足目前電梯廣告效果的研究缺口。

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