泰晤士高等教育影響力評比 靜宜大學在這2項表現全台第一

靜宜大學2025年在「泰晤士高等教育」（Times Higher Education, THE）世界大學影響力排名大放異彩！「優質教育」（SDG4）與「減少不平等」（SDG10）兩項指標勇奪全台第一，「永續城市與社區」（SDG11）名列全球第28、全台第二，整體表現晉升全球前段班。

THE影響力排名是全球唯一依據聯合國17項永續發展目標（SDGs）進行的大學評比，聚焦大學對社會與全球所產生的正向貢獻。今年有來自130個國家、2526所大學參與，台灣有53所學校入榜；靜宜於多項關鍵指標中脫穎而出，備受肯定。

校長林思伶表示，靜宜大學長年聚焦「國際化 × AI × 永續實踐」三大主軸，從制度設計、課程規劃到具體行動，深化校務發展。她強調，在高教轉型浪潮下，唯有堅守核心價值、發展差異化優勢，方能穩健突圍、脫穎而出。

靜宜結合創新教學、特色研究、國際鏈結與友善校園環境，推動「參與式學習」制度，透過海外見習、國際志工與專題實作等方式，激發學習動機，培育具行動力與社會關懷的新世代人才。學校積極發展終身學習策略，推動樂齡大學、長青學苑及第三人生大學，打造終身學習及多元學習場域。

靜宜自2017年起推動「1=3，一份愛、三份力量」助學輔導計畫，以「學習取代工讀」為理念，結合企業捐助、教育部及校方對等補助，協助經濟不利學生穩定就學、強化競爭力。該計畫至今已投入超過新台幣8400萬元，幫助超過萬名學生，實質減輕教育資源差距。

靜宜大學長期致力於大學社會責任（USR）與國際志工服務，在台中海線地區、蘭嶼部落，及菲律賓馬尼拉社區及修會等地深度蹲點，積極導入教育資源，實踐大學在地連結與全球關懷，展現私校典範的永續行動力。

靜宜開設「綠色照顧」課程，引導長輩認識節氣與植物知識，與年輕學子建立跨世代情誼，營造溫馨共學的場域。學校積極融入環境教育，喚起社會對瀕危物種與生態保育的關注，透過具體行動推動城鄉共好，實踐大學永續使命。

靜宜參與教育部「數位學伴計畫」，7年來服務10所偏鄉小學、774名學童，由1211位大學生擔任學伴，透過課業輔導與經驗分享，陪伴偏鄉孩童拓展視野。

靜宜大學推動綠色校園願景，引進電動公車落實節能減碳；校內配備電動導覽車，擔任移動導覽大使，帶外賓與師生深入認識校園的人文底蘊與學術特色。 靜宜在「優質教育」面向，結合創新教學、特色研究、國際鏈結與友善校園環境，並推動「參與式學習」制度。圖／靜宜大學提供 靜宜長期致力於大學社會責任（USR）與國際志工服務，實踐大學在地連結與全球關懷。圖／靜宜大學提供 靜宜長年聚焦「國際化 × AI × 永續實踐」三大主軸，從制度設計、課程規劃到具體行動，不斷深化校務發展。圖／靜宜大學提供 靜宜榮登「泰晤士高等教育」大學影響力排名，「優質教育」及「減少不平等」雙項全台第一！圖／靜宜大學提供

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