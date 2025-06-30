醫學系名額衛福部拍板 維持1300名不增加

近期清華、中興、中山三校醫學系名額擴增爭議，醫師公會全聯會、各縣市醫師公會、基層醫療團體與台灣醫學生聯合會等29個醫界團體昨共同發表聯合聲明，「反對招生黑箱灌水」，並預計今天下午召開記者會表達訴求。衛福部今表示，今早與教育部就醫學系招生名額總量議題討論後，決議醫學系學生招生總名額維持1300名不變，含教育部及國防部權責核定的名額。

今天會議於上午8時30分舉行，由行政院長卓榮泰、衛福部長邱泰源、衛福部醫事司長劉越萍、教育部長鄭英耀、教育部高教司廖高賢等人共同參與。劉越萍表示，今天會議時間約近一小時，主要討論醫學系學生招生總名額雙方認定及計算方式。

劉越萍說，雙方經討論，自民國87年起，依衛福部對醫師人力需求規畫，控管大學醫學系招生總量為每年1300名，此共識沒有打破，唯獨教育部為認定民國107年時，牙醫系名額曾增加，但當時為特殊情形，因此，今天會議就是確認醫學系學生招生總名額維持1300名不變。

劉越萍說，今天會議約進行3、40分鐘即達成共識，首先醫學系學生招生總名額維持1300名不變，含教育部及國防部權責核定的名額；另，由於教育部日前公布清華、中興、中山等3校學士後醫學系，從公費生改為自費一般生，且招生名額由原23名調增為35名，總計105名，會議也決議，此醫學系招生名額需經醫學教育會及全國醫學院校院校長會議討論獲致共識。

劉越萍表示，清華、中興、中山等3校學士後醫學系，原訂招生名額35名是否變動，將由教育部內部協商、溝通，再由教育部對外說明，但原則就是醫學系學生招生總名額維持1300名不變。

商品推薦