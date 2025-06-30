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台科大攜國際生赴宜蘭東澳 打造部落導覽系統

中央社／ 台北30日電

台灣科技大學團隊攜手日本和印尼的大學生，暑期前進宜蘭東澳服務，協助部落打造文化導覽系統與生態步道，希望吸引居民與旅客踏訪，為東澳注入創新與永續活力。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大推動「行動工程師培育計畫」，自109年首次進入宜蘭縣南澳鄉東岳泰雅族部落，至今已連續6年深耕；今年聚焦文化復振、觀光導覽、教育創新與永續教育等4大主題，盼為東澳注入創新活力。

台科大團隊今年與松山工農、日本大阪工業大學及印尼威第曼德拉天主教大學等校約60名師生，首次以國際合作方式，展開10天的暑期場域實作。

有深厚歷史意涵的蛇山步道，原為部落族人狩獵與耕作之地，因年久失修及風災封閉多年。台科大行動工程師團隊攜手部落青年整建階梯、涼亭等設施，包括清理排水溝、鋪設蛇紋石、設置安全告示等，同時導入生態友善工法，修復後的步道不僅重塑安全動線，也重現部落文化脈絡，盼吸引在地居民與外來旅客再度踏訪。

因應日益增長的國際觀光需求，團隊也在東澳車站及周邊景點，設置多語言導覽牆與文化告示牌，導覽內容涵蓋泰雅族歷史、織布技藝、射箭文化與校歌介紹，並提供中、英、日、韓、泰雅語等5種語音版本，且系統結合太陽能發電與翻轉滾輪裝置，實現白天蓄電、夜間發光的設計。

在教育場域方面，團隊在東澳國小建置兼具互動性與教育性的校園資訊布告欄，採原木與壓克力製作，融合彈珠台、拼圖、感應燈箱與語音QR code，並由族語老師親自錄製導覽內容，讓學童透過遊戲體驗學習族語，達到寓教於樂的效果。

在永續工作坊部分，團隊設計多項課程主題，包括自製發電機、皂化反應、物理冰淇淋及蝶豆花氣泡飲等，從電力生成、酸鹼反應到碳足跡概念，透過實作引導學童認識環境議題，激發創造力與綠色思維，為永續教育向下扎根。

台科大行動工程師培育計畫團隊表示，希望透過社區共創、實地訪談與信任建立，從「被動服務」轉化為「主動共創」，打造部落的文化導覽系統與生態步道；教育與工程應走入人群，讓技術與文化同行，讓世界看見台灣的行動力與溫度。

永續 團隊 台科大

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