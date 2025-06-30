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餵烏賊、整理照顧花枝房 清大生醫學院徵才訊息引討論

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清大生醫學院焦傳金教授實驗室研究的是俗稱「花枝」的虎斑烏賊。圖／吳俊賢博士提供
清大生醫學院焦傳金教授實驗室研究的是俗稱「花枝」的虎斑烏賊。圖／吳俊賢博士提供

國立清華大學生醫學院焦傳金教授實驗室最近貼出一則超吸睛的徵才訊息，徵求「餵烏賊、測水質、整理照顧花枝房」人員，立刻在網路上引發熱議；清大指出，焦傳金所帶領的烏賊實驗室在國際上有重要的學術地位，過去曾發表如「軟絲以體色變化來溝通」、「烏賊會算術」等精彩研究，更被稱為「跟烏賊戀愛的男人」，由於花枝的平均壽命不超過1年，每年春季實驗室都會從卵開始養起。

清大指出，焦傳金教授所帶領的烏賊實驗室在國際上有重要的學術地位，過去曾發表如「軟絲以體色變化來溝通」、「烏賊會算術」等精彩研究。溫文儒雅的他講起頭足類生物總是充滿熱忱，令人印象深刻。焦傳金還透露，他最近的研究方向是烏賊的痛覺與情緒，希望更瞭解牠們的「內心世界」。

清大指出，「虎斑烏賊」俗稱花枝，由於花枝的平均壽命不超過1年，每年春季實驗室都會從卵開始養起。一名研究助理分享，目前研究室約有150隻，都是剛孵化一個月的花枝小寶寶，每天光是餵食三餐、監測水質、整理環境和照顧起居起碼就要花上4至5小時。

該研究助理說，「這裡就像龍宮一樣，時間不知不覺就過了。」和花枝朝夕相處，看著牠們靜靜悠游水中，認識每一隻都有些不同，心情也被療癒了。

清大指出，最令人驚訝的是，花枝竟然還在卵中就會噴墨，為了研究，實驗室不少成員都遭受過花枝的墨汁攻擊。

實驗室最近也為這群花枝重新裝潢，過去的透明缸在人員出入時，容易嚇到小動物，今年升級為黑色養殖池，感覺更chill。

研究助理分享，花枝房就像龍宮一樣，時間在裡面不知不覺就過了。圖／清大提供
研究助理分享，花枝房就像龍宮一樣，時間在裡面不知不覺就過了。圖／清大提供
由於花枝的平均壽命不超過1年，每年春季實驗室都會從卵開始養起。圖／清大提供
由於花枝的平均壽命不超過1年，每年春季實驗室都會從卵開始養起。圖／清大提供
焦傳金教授實驗室約有150隻剛孵化1個月的花枝寶寶，牠們正圍著一隻被當作食物的小蝦。圖／清大提供
焦傳金教授實驗室約有150隻剛孵化1個月的花枝寶寶，牠們正圍著一隻被當作食物的小蝦。圖／清大提供

烏賊 清大 水質

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