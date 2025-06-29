台師大攜手哥倫比亞大學 推EMI教師增能課程
國立台灣師範大學EMI教學資源中心與美國哥倫比亞大學近日在紐約舉辦EMI（English as a Medium of Instruction）教師專業增能課程，參與培訓學員來自全台12所大學，專業領域涵蓋師資培育、語言文學、電子電機工程、觀光等等。台師大盼能透過培訓課程，強化教師跨文化與跨語境溝通的教學能力，促進台灣高教國際化。
這場EMI增能課程於6月22日起在紐約展開為期兩周的密集訓練。台師大副校長印永翔帶領來自台灣12所大學、橫跨多元領域的21位教師齊聚哥大，哥大副校長KerryAnn O'Meara也到場。課程推手為EMI教學資源中心，共3位教師於2024年暑假拜訪哥大教育研究生院國際外語教師教育中心主任Zhaohong Han，開啟合作契機。雙方經過一年的線上會議與密集溝通，確定課程內容與培訓方式，共同打造以教學實踐研究為導向的跨國教師專業發展模組。
台師大指出，課程設計強調教學診斷與跨文化溝通能力的發展，協助教師面對全英語授課的挑戰。課程結束後，學員將於各自教學場域進行實踐研究，並預計於今年十月在台師大舉辦成果發表會，呈現個人教學策略與專業成長歷程。
此次培訓學員來自全台12所大學，包括台師大、輔仁大學、龍華科技大學、中興大學、台中教育大學、台中科技大學、逢甲大學、中正大學、高雄醫學大學、高雄餐旅大學、屏東大學、慈濟大學。教師專業領域涵蓋廣泛，從師資培育、語言文學、藝術設計、企業管理、國際貿易、營養、電子電機工程、農業經濟到醫藥與觀光等領域。
印永翔指出，此次課程期望促進教師深化教學反思，並強化其跨文化與跨語境溝通與教學能力，為台灣高教國際化奠定堅實基礎。台師大附教務長、EMI教學資源中心執行長劉美慧則表示，台師大作為雙語標竿大學，肩負推動具國際視野、又符合本土需求的EMI專業培訓責任。課程內容涵蓋需求診斷、創新教學法、教學科學與行動研究等模組，實用性與理論兼備。
台師大師資培育學院院長、EMI教學資源中心副執行長劉宇挺指出，哥倫比亞大學教育研究生院為全球教育領域領航者，此次合作不僅象徵兩校於師資培育的共同願景，更提供台灣教師與國際頂尖學者共同學習的珍貴機會。
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