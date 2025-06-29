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台師大攜手美國哥大推增能課程 培訓全英語授課

中央社／ 台北29日電

台灣師範大學EMI教學資源中心與美國哥倫比亞大學共同規劃教師專業增能課程，兼具實用性與理論，希望發展兼具國際視野與本土需求的培訓模式，打造跨國合作典範。

台灣師範大學今天發布新聞稿指出，台師大EMI教學資源中心與美國哥倫比亞大學共同規劃EMI（全英語授課）教師專業增能課程，6月22日起在紐約展開兩週訓練，由台師大副校長印永翔率團，帶領台灣12所大學的21名教師齊聚哥大，展開EMI教學理論與實務的對話。

此次教師增能課程背後的推手為台師大EMI教學資源中心執行長劉美慧、副執行長劉宇挺與范雅筑，三人曾於2024年暑假拜訪哥大教育研究生院國際外語教師教育中心，開啟合作契機；雙方克服12小時的時差，經過1年線上會議與密集溝通，確定課程內容與培訓方式，打造以教學實踐研究為導向的跨國教師專業發展模組。

印永翔表示，此次課程期望促進教師深化教學反思，並強化跨文化與跨語境溝通與教學能力，為台灣高教國際化奠定堅實基礎。劉美慧提到，台師大作為雙語標竿大學，肩負推動具國際視野、又符合本土需求的EMI培訓責任，課程內容涵蓋需求診斷、創新教學法、教學科學與行動研究等模組，實用性與理論兼備。

EMI教師專業增能課程設計，強調教學診斷與跨文化溝通能力的發展，協助教師面對全英語授課的挑戰，並強化專業實踐者與教學研究者的雙重角色；課程結束後，學員將於各自教學場域進行實踐研究，預計10月在台師大舉辦成果發表會，呈現個人教學策略與專業成長歷程。

溝通 教師 台師大

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