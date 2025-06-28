中興大學昆蟲展開幕 從古詩畫觀察小生物

由中興大學昆蟲系學會主辦的昆蟲展，今天起到7月6日在興大惠蓀堂展出，開放民眾免費參觀，這次以「文藝蟲興」為主題，要讓參觀者從詩詞、繪畫中認識昆蟲。

中興大學昆蟲展2年舉辦1次，歷年廣受親子家庭喜愛，可吸引近2萬人次參觀，今年期望吸引更多各年齡層民眾參與。

策展人黃睿哲表示，昆蟲在日常生活中無所不在，古人也曾將昆蟲觀察融入文學與工藝之中，賦予牠們豐富的文化象徵與想像。這次展覽便以此為靈感，從昆蟲學角度重新解讀這些歷史中的小生物，探討為何某些昆蟲令人畏懼，某些則廣受喜愛。

主辦單位說明，展區設計包含學術展板、場景造景、活體昆蟲、昆蟲標本與模型等。展覽分為「居家」、「田園」、「溪畔」、「森林」等區塊，模擬古人從住家出發走進山林的過程，沿途探訪常見昆蟲，並搭配古詩詞、古籍圖文與藝術作品，建立昆蟲、生態、藝術與文學的跨領域連結。

興大昆蟲系學會表示，展覽不僅提供圖文並茂的知識解說，更透過沉浸式造景、實體昆蟲展示與動手體驗，讓參觀者感受昆蟲與人類文化共同演進的歷程。活動還設計適合學齡兒童的小遊戲與DIY手作體驗，讓年幼參與者從遊戲中學習昆蟲知識，帶回獨一無二的紀念品與美好回憶。

興大昆蟲系學會提到，這次展覽強調科普教育與文化藝術的深度融合，同時關注永續發展議題，鼓勵民眾思考人與昆蟲的共生關係，認識昆蟲在農業、環境與日常生活中的重要角色，並反思如何以生態友善行動回應當代挑戰。

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