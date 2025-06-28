活到老學到老典範…88歲碩士生「南寶樹脂創辦人千金」展出好畫藝
88歲台南應用科大美術系碩士生許黃彩好以「彩墨緣結好畫藝」為題，在台南吳園藝文中心展出55幅水墨、油畫與書法到29日。因許黃彩好常年熱心公益，南大董事長黃基正、校長楊正宏特別到場參觀致意。
校方表示，許黃彩好出身台南望族，南寶樹脂創辦人黃圖千金，個性溫暖灑脫，從小就對藝術展露天賦，無師自通，繪畫風格自成一格，作品常成為布行販售布花樣品。
該校董事稱，黃圖老先生熱心公益和樂善好施，許黃彩好也有乃父之風，長期贊助各慈善公益活動，如捐贈救護車、復康巴士、行動沐浴車，慰問病患及弱勢族群。今年楠西地震更捐贈兩百頂帳篷，鼓勵弱勢生獎助學金和造橋鋪路，更是她的日常。她是「活到老、學到老」的最佳典範
校方表示，她的作品「線條流暢，工筆細膩，行筆無礙」，除展出強項水墨國畫，還有中西融合油畫及書法，並將忠孝節義與虔誠宗教信仰融入作品、潛移默化勸人為善。畫作筆觸穩健、神韻細膩、表情莊嚴慈祥，色彩華麗，圖案考究，呈現多年創作成果。
台南應用科大表示，長期投入銀髮教育，營造友善銀髮學習環境、鼓勵高齡者積極展現個人魅力與長才，享受學習最快樂，熟齡學習方法、管道多，不論社區大學、社區據點，幫助高齡者重回校園學習，也讓校園成為能汲取年長智慧的平台。
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