金門大學二手教科書募集 上百本書獲重生

國立金門大學選在期末，舉辦「二手書募集－二手教科書‧記憶傳承人」活動，鼓勵同學捐出已使用但仍保存良好的教科書與參考書，提供給需要的學弟妹使用，不僅實踐環保惜物，也讓書籍成為傳遞知識與情感的橋樑。

此次活動呼應三好校園理念「說好話、做好事、存好心」，也呼應聯合國永續發展目標中的SDG4「優質教育」與SDG12「責任消費與生產」，讓書本資源能在校園內持續循環。

由學生志工協助收書、整理與分類，截至活動結束，募集到上百本教科書、工具書，將優先提供弱勢或急難學生申請使用，9月開學後亦將開放全校學生自由索取，實踐「書盡其用、知識共享」的精神。

活動現場也設有小禮物區，回饋每位捐書的同學。金大校長陳建民博士表示，每一本書都蘊含著學習歷程與個人記憶，這項活動讓知識延續，也讓愛心流動，是校園裡最有意義的傳承。

到場參與的林同學說，有些課本雖然用不到了，但其實保存良好，捐出來給學弟妹用很有價值，也很開心看到自己的舊書被重新翻閱。

陳同學則表示，期末壓力大，看到這樣的活動，會覺得很窩心，像是從學長姐手中接下了一份鼓勵。

金大學務處表示，未來將擴大推動類似惜物惜福與友善環境的公益活動，鼓勵同學從日常小事中實踐社會責任，培養公民素養與同理心，打造一個有品、有情、有溫度的校園。

金大學務處選在期末發起二手書募集，獲得同學的熱烈迴響。圖／金大提供

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