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學界系統畸形 大學師陷「包工程」與「學閥」糾葛

聯合報數位版／ 聯合報數位版
有教授直言，他曾聽聞幾位大老，要求實驗室年輕成員做研究要有「合作論文」，但個人升等時，合作論文卻不算，「吸後輩的血還不讓後輩成長」。示意圖。圖／聯合報系資料照片
有教授直言，他曾聽聞幾位大老，要求實驗室年輕成員做研究要有「合作論文」，但個人升等時，合作論文卻不算，「吸後輩的血還不讓後輩成長」。示意圖。圖／聯合報系資料照片

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