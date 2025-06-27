學界系統畸形 大學師陷「包工程」與「學閥」糾葛

國內大學年輕助理教授忙碌不堪，為了升等拚命投稿，無上限加班導致「過勞」，配合校方政策還要英文授課，頻繁出國招生等，但殘酷現實是學術界近親繁殖仍在，從利益交換來「包工程」，年輕學者被大老「吸血」，淪為學閥打雜。 面臨時下物價飛漲，新進大學教師起薪不如預期，調薪遙不可及，月退岌岌可危，還得面對系院資深大老制定的KPI，如果沒有發表論文，升等就會受到影響，在「服務」跟「教學」是基本門檻的情況下，勢必要額外花時間做研究，可能是平日的晚上，或是周六、周日。

2025-06-27 13:45