陽明交大「NYCU」在美註冊商標 紐約大學NYU提異議

國立交通大學、陽明大學於2021年合校，並同步在美國以縮寫「NYCU」註冊商標，但於商標登記公開展示期間，紐約大學（NYU）向陽明交大提出異議，認為兩者縮寫名稱太像恐造成混淆。陽明交大表示，已將相關答覆提交美國專利與商標局，目前正在等待裁定。

陽明交大校長林奇宏提交的聲明指出，國立交通大學與國立陽明大學在2021年合併，陽明交通大學取自前身兩校校名，縮寫NYCU也取自兩校英文校名開頭字母，並冠上N（National）國立大學，陽明交大現有約2萬1500名學生、75個研究中心，校區位於台灣台北與新竹。

另外，聲明也強調，NYCU縮寫已獲得台灣教育部核准使用，在美申請商標是希望致力於推動全球教育，又陽明交大從未、也無意在美國提供大學課程，陽明交大是台灣的大學，目前也僅在台灣開課，但與美國14所教學研究機構簽約合作，其中包括普渡大學、伊利諾大學厄巴納－香檳分校、加州大學系統學校等。

林奇宏也在聲明最後表示，陽明交大的同仁均感到驚訝，不能理解為何紐約大學會認為陽明交大NYCU商標會讓外界混淆。並再次強調，兩校位於不同地區，陽明交大未在美國提供大學課程。

對此，林奇宏接受本報電訪時表示，紐約大學並非正式向陽明交大提告，但陽明交大合校後於美國申請商標，於展示其時紐約大學便提出異議，我方則認為沒有道理，因此雙方學校都已提交答覆，該案從2021年就開始，目前正等待美國專利與商標局作最終裁定。

林奇宏說，兩校縮寫中間差了一個字母，也沒有任何將兩校混淆的案例，目前尚不清楚最終裁定的日期，「但就交給法院處理。」

陽明交大則表示，為拓展國際聲譽與品牌形象，自2021年2月1日合校後，即展開英文縮寫「NYCU」在美國商標註冊申請，2022年11月8日獲美國專利與商標局初步核准公告，並依規定公告異議期，未料公告期間美國紐約大學以近似商標可能造成混淆提出異議。

陽明交大表示，簡稱「NYCU」與紐約大學「NYU」之間具有清楚辨識性，不易造成混淆或誤認，已提出正式書面答辯說明。

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